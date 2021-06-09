我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增274例、25死 新北162例最多

舊金山仇亞案激增 今年已11宗 超過去年

修好？英女王傳主動邀哈利下月共進午餐

編譯徐榆涵、蘇詠智／綜合8日電

英國哈利王子與妻子梅根日前接受專訪指控王室有種族歧視後，引發外界譁然，但女王伊莉莎白二世似乎不怨恨哈利，還邀請哈利下個月從加州飛回英國參加黛安娜王妃雕像揭幕儀式時，與自己共進午餐。

王室消息人士稱，女王如往常一樣大人有大量，而共進午餐將是他們討論事情的好機會，並透露女王在哈利與梅根於4日誕下二胎「莉莉貝」（Lilibet）之前即發出邀請。

若消息屬實，這將是哈利在一年多前宣布退出英國王室以來，首次與女王面對面私下談話。

哈梅愛女「莉莉貝」 挨批命名大不敬

不過哈利與梅根日前公布愛女全名為莉莉貝．莉莉黛安娜．蒙巴頓-溫莎（Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor），結合奶奶伊莉莎白二世女王的暱稱和母親黛安娜的名字，想向她們致敬，卻引起英國民眾、梅根死對頭批評。

由於「莉莉貝」是女王的小名，只有丈夫菲立普親王還可以稱她是「我的莉莉貝」，菲立普親王才去世不久，英國網友痛批哈利不只對祖母不敬，還觸動她才剛喪夫的傷心事，實在不妥。

哈利與梅根3月接受美國電視脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）專訪，梅根當時表示，在她懷孕時，家族裡曾有人和哈利討論孩子生出來膚色會有多黑，顯示英國王室內部存在種族歧視問題。

此外，哈利日前在美國男星戴克斯薛普的播客節目上還表示，自己不得不打破一連串痛苦的循環，保護兒女們不要有跟他一樣的成長環境，並直接點名父親查理王子「以自己曾被對待的方式」對待自己，還說光是想到要飛回英國就足以讓他感到恐懼； 相較之下，女王曾明確表示，哈利與梅根永遠都會是「備受喜愛的家族成員」。

哈利 英國 梅根

上一則

加國穆斯林1家4人遭輾死 杜魯多批「恐回」仇恨須停止

下一則

王室妯娌出書戰 凱特技壓梅根 版稅全做公益

延伸閱讀

哈利、梅根惹怒皇室 只有她還相挺？傳梅根求助凱特

哈利、梅根惹怒皇室 只有她還相挺？傳梅根求助凱特
王室妯娌戰最新一回合 梅根「書」給凱特

王室妯娌戰最新一回合 梅根「書」給凱特
就是看不順眼？梅根女兒取名「莉莉貝」又被罵大不敬

就是看不順眼？梅根女兒取名「莉莉貝」又被罵大不敬
傳英女王主動向哈利示好 邀他下個月共進午餐

傳英女王主動向哈利示好 邀他下個月共進午餐

熱門新聞

歐盟的疫苗護照系統基礎設施在6月1日準備就緒，預定7月起正式啟動。圖為丹麥的疫苗護照。(Getty Images)

歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

2021-06-01 19:55
非洲巨鼠馬加瓦。美聯社

柬埔寨地雷殺陣出生入死5年 巨鼠將榮退

2021-06-05 09:07
班奈特曾任內唐亞胡內閣的教育部長。路透

以色列政壇變天啟示錄：君子報仇 一年不晚

2021-06-03 10:13
上萬匈牙利民眾5日在布達佩斯示威，反對總理奧班在該市設立中國復旦大學分校計畫。（美聯社）

反對復旦大學蓋分校 逾萬匈牙利人上街抗議

2021-06-06 13:48
哈利與梅根據傳有意返國參加女王就位70年慶典。路透

哈利與梅根又要讓王室頭痛了? 這次的原因與專訪無關

2021-06-02 09:42
無害的「擁抱」竟成一名印度婆婆刻意傳染病毒給媳婦的途徑。(示意圖／ingimage)

印度確診婆婆「故意抱媳婦」傳染新冠：我死也別想幸福

2021-06-04 21:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將

超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將
專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵

專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵
紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲

紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲
世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房
世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地