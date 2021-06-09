我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增274例、25死 新北162例最多

舊金山仇亞案激增 今年已11宗 超過去年

王室妯娌出書戰 凱特技壓梅根 版稅全做公益

編譯張佑生、李京倫／綜合8日電
凱特王妃5月27日與新書Hold Still攝影集的主角之一米拉在愛丁堡會面。（Getty Images）
凱特王妃5月27日與新書Hold Still攝影集的主角之一米拉在愛丁堡會面。（Getty Images）

「娶某前、生子後」的好運似乎在哈利王子妃梅根（Meghan Markle）身上並不適用。剛生下女兒的她的首本童書The Bench已經於8日在英國發行，卻未能打進亞馬遜排行榜前200名。威廉王子妃凱特出版的攝影集Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020較早發行，首日就衝上亞馬遜排行榜亞軍，現在還排第113名，技壓梅根。

梅根的新書售價12.99英鎊，她說靈感來自她在父親節寫給哈利的一首詩，在長子亞契出生後，從母親的視角觀察父子關係。新書在亞馬遜只排第205名，在童書內也只排到第60名，不過據說各家出版社為了爭取版權，梅根已進帳50萬英鎊。

梅根新書繪本的一副插圖。（路透）
梅根新書繪本的一副插圖。（路透）

凱特出版的攝影集「Hold Still: A Portrait of Our N...
凱特出版的攝影集「Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020」。（取材自亞馬遜網站）

凱特王妃的攝影書，則是記錄2020年英國在疫情下的人們生活日常，版稅全捐出做公益。

此外，英國天空新聞6日根據周日泰晤士報報導，消息人士透露，英國王室考慮讓威廉王子和妻子凱特花更多時間訪問蘇格蘭，好讓他們成為「英格蘭和蘇格蘭關係看得到的象徵」，挽留蘇格蘭人的心。

蘇格蘭民族黨領袖施特金在5月的蘇格蘭議會選舉中贏得第四個任期後，多次表態要尋求舉行第二次獨立公投，引發英國政府和王室擔憂。

威廉夫婦才剛在5月下旬訪問蘇格蘭，威廉在訪問期間強調，蘇格蘭對他和妻子來說「非常重要」。他談到自己在蘇格蘭遇見凱特，度過「最好的時光」。

報導說，英國王室希望威廉夫婦在蘇格蘭看起來「不像訪客」，而像「當地居民」。

英國 威廉 凱特

上一則

修好？英女王傳主動邀哈利下月共進午餐

下一則

變種病毒難纏 英解封恐再延2周 要讓「50歲以上完成接種」

延伸閱讀

哈利、梅根惹怒皇室 只有她還相挺？傳梅根求助凱特

哈利、梅根惹怒皇室 只有她還相挺？傳梅根求助凱特
王室妯娌戰最新一回合 梅根「書」給凱特

王室妯娌戰最新一回合 梅根「書」給凱特
就是看不順眼？梅根女兒取名「莉莉貝」又被罵大不敬

就是看不順眼？梅根女兒取名「莉莉貝」又被罵大不敬
哈梅又破傳統 保密2天才宣布生了 專家：與王室恐更疏離

哈梅又破傳統 保密2天才宣布生了 專家：與王室恐更疏離

熱門新聞

歐盟的疫苗護照系統基礎設施在6月1日準備就緒，預定7月起正式啟動。圖為丹麥的疫苗護照。(Getty Images)

歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

2021-06-01 19:55
非洲巨鼠馬加瓦。美聯社

柬埔寨地雷殺陣出生入死5年 巨鼠將榮退

2021-06-05 09:07
班奈特曾任內唐亞胡內閣的教育部長。路透

以色列政壇變天啟示錄：君子報仇 一年不晚

2021-06-03 10:13
上萬匈牙利民眾5日在布達佩斯示威，反對總理奧班在該市設立中國復旦大學分校計畫。（美聯社）

反對復旦大學蓋分校 逾萬匈牙利人上街抗議

2021-06-06 13:48
哈利與梅根據傳有意返國參加女王就位70年慶典。路透

哈利與梅根又要讓王室頭痛了? 這次的原因與專訪無關

2021-06-02 09:42
無害的「擁抱」竟成一名印度婆婆刻意傳染病毒給媳婦的途徑。(示意圖／ingimage)

印度確診婆婆「故意抱媳婦」傳染新冠：我死也別想幸福

2021-06-04 21:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將

超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將
專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵

專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵
紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲

紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲
世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房
世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地