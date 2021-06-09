王室妯娌出書戰 凱特技壓梅根 版稅全做公益

凱特王妃5月27日與新書Hold Still攝影集的主角之一米拉在愛丁堡會面。（Getty Images）

「娶某前、生子後」的好運似乎在哈利王子妃梅根（Meghan Markle）身上並不適用。剛生下女兒的她的首本童書The Bench已經於8日在英國 發行，卻未能打進亞馬遜排行榜前200名。威廉 王子妃凱特 出版的攝影集Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020較早發行，首日就衝上亞馬遜排行榜亞軍，現在還排第113名，技壓梅根。

梅根的新書售價12.99英鎊，她說靈感來自她在父親節寫給哈利的一首詩，在長子亞契出生後，從母親的視角觀察父子關係。新書在亞馬遜只排第205名，在童書內也只排到第60名，不過據說各家出版社為了爭取版權，梅根已進帳50萬英鎊。

梅根新書繪本的一副插圖。（路透）

凱特出版的攝影集「Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020」。（取材自亞馬遜網站）

凱特王妃的攝影書，則是記錄2020年英國在疫情下的人們生活日常，版稅全捐出做公益。

此外，英國天空新聞6日根據周日泰晤士報報導，消息人士透露，英國王室考慮讓威廉王子和妻子凱特花更多時間訪問蘇格蘭，好讓他們成為「英格蘭和蘇格蘭關係看得到的象徵」，挽留蘇格蘭人的心。

蘇格蘭民族黨領袖施特金在5月的蘇格蘭議會選舉中贏得第四個任期後，多次表態要尋求舉行第二次獨立公投，引發英國政府和王室擔憂。

威廉夫婦才剛在5月下旬訪問蘇格蘭，威廉在訪問期間強調，蘇格蘭對他和妻子來說「非常重要」。他談到自己在蘇格蘭遇見凱特，度過「最好的時光」。

報導說，英國王室希望威廉夫婦在蘇格蘭看起來「不像訪客」，而像「當地居民」。