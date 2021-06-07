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哈利梅根第二胎產女 命名「莉莉貝」致敬女王、黛妃

編譯中心／綜合6日電
哈利和梅根的女兒誕生，英國王室道賀。（取材自Instagram）
哈利和梅根的女兒誕生，英國王室道賀。（取材自Instagram）

英國哈利王子的妻子梅根第2胎產女，並以女王伊莉莎白二世及黛安娜王妃的為名。白金漢宮今天發表聲明說，女王和王室家族聞訊感到「欣喜」。

梅根第2胎產女取名莉莉貝（Lilibet），全名是莉莉貝．「莉莉」黛安娜．蒙巴頓-溫莎（Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor）這是以女王伊莉莎白二世與哈利王子已故母親黛安娜王妃（Princess Diana）的名字命名。

路透報導，莉莉貝4日上午11時40分在加州聖巴巴拉市的聖巴巴拉村舍醫院（Santa Barbara Cottage Hospital）出生，當時哈利王子在旁陪產。哈利與梅根發表聲明說：「6月4日喜迎我們的女兒莉莉來到這個世上，女兒的美好超乎我們的所求所想，我們非常感激來自世界各地給我們的關愛與祝禱，在這個特殊的時刻，依然要感謝大家給與我們家的善待與支持。」

英國媒體報導，莉莉貝剛出生時的體重約7磅11盎司（約3480公克），比哥哥亞契稍重一些，但比起3個堂哥堂姊喬治、夏綠蒂與路易都要輕一點。

威廉的三個小孩出生時都比堂弟堂妹要重。（路透資料照片）
威廉的三個小孩出生時都比堂弟堂妹要重。（路透資料照片）

白金漢宮的女發言人表示：「女王、威爾斯親王和康瓦爾公爵夫人與劍橋公爵和公爵夫人已獲悉，並且欣喜薩塞克斯公爵與公爵夫人的女兒出生。」英國首相強生也在推特發文道賀：「祝賀英國薩塞克斯公爵與公爵夫人的女兒出生。」

莉莉貝是伊莉莎白女王的第11個曾孫，在繼承英國王位的順位上，莉莉貝排名第8，在她之前有爺爺查理、大伯威廉、接著是三個堂哥堂姊，然後是父親哈利，再來才是哥哥亞契跟她。CNN指出，莉莉貝一出生就有英、美雙重國籍，她既是英國王位繼承人之一，且因為她在美國誕生，日後也有資格參選美國總統。

哈利與梅根的長子亞契上個月已滿2歲。哈利去年7月參加公開活動時曾被問到會不會多生幾個孩子，當時哈利說他和梅根覺得兩個孩子就夠了。

哈利 莉莉貝 英國

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