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哈梅又破傳統 保密2天才宣布生了 專家：與王室恐更疏離

編譯中心／綜合6日電
梅根生下女兒，再次引起矚目。（路透資料照片）
梅根生下女兒，再次引起矚目。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根4日中午於美國加州生下女兒「莉莉貝」，不過他們隔了兩天，直到6日才公布喜訊，再一次打破英國王室傳統。此外，莉莉貝的名字取自英國女王伊莉莎白二世，外界認為哈梅夫婦有向王室遞出橄欖枝、期待彼此裂痕彌合的用意；但英國王室專家認為也有可能更疏離，因為雙方關係已到了「和好或切割」的關鍵點。

哈梅夫婦對孩子出生保密並非首次，梅根2019年生下大兒子亞契時就晚了3天才公布。當時梅根正苦於面對英國媒體的造謠中傷，在孩子出生前就表明希望將與孩子有關的事視為隱私，因此，在亞契出世3天後才在Instagram宣布兒子出世。相反地，威廉王子的妻子凱特生3名子女時，都在生產後第一時間公開消息，凱特甚至產後7小時就公開亮相。

其實，哈利不遵循傳統的基因可能來自母親黛安娜王妃，英國王室傳統在家中分娩，黛妃卻在倫敦聖瑪麗醫院生下威廉與哈利。後來，威廉跟隨亡母做法，讓妻子凱特在聖瑪麗醫院生下3名子女。

哈利與梅根（中）之前生兒子亞契，還有和家人大合照，這次在美國生女兒，暫時沒機會一...
哈利與梅根（中）之前生兒子亞契，還有和家人大合照，這次在美國生女兒，暫時沒機會一家大團圓。（路透資料照片）

另一方面，外界關注「莉莉貝」是否能成為父母與王室「重修舊好」的橋梁。這幾個月來，莉莉貝的爸媽對外常批評王室處理事務方式，據傳讓女王、王儲查理、威廉王子相當不滿，關係降至冰點。

好在莉莉貝的誕生受到期待，早先已傳凱特很想修補與哈利梅根間的關係，希望自己的子女喬治、夏綠蒂與路易，能跟堂弟堂妹有密切情誼；女王當然也樂見自己又添了一位曾孫女。

只是根據英國王室專家的推論，查理想要很快看到莉莉貝恐怕不容易，畢竟梅根和哈利住在美國；但查理至少比梅根的父親湯瑪斯更有機會見到孫女，因為梅根和父親那邊已公開決裂。

英國女王 梅根 莉莉貝

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