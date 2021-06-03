在位70年慶典 英女王盼哈梅回歸

哈利與梅根可能返英國參加女王就位70年慶典。(路透資料照片)

英國哈利 王子與王室間的矛盾、衝突愈演愈烈，哈利、梅根 日前在美國節目受訪時，稱英王室人員散播假消息破壞梅根形象、對她要生的孩子膚色感到擔心分明種族歧視，再加上又在APPLE TV+節目「你看不見的我」自曝傷心過往，不過女王伊莉莎白二世在位將滿70周年，渴望全家人回歸，屆時哈利、梅根可能再度出現。

白金漢宮對外表示，女王即位70周年，屆時全國也將放假4天，遠在大西洋彼岸的王孫哈利和孫媳婦梅根聞訊後，也立刻表示有意回國參加慶典，不過哈利、梅根太過聲張的舉動，已經引起英國王室不滿，但看在女王渴望全家大團圓，可能會讓全家人暫時和解。

英國女王 伊莉莎白二世於1952年6月2日繼位，為了慶祝這個特別的日子，美聯社報導，白金漢宮宣布一系列慶祝活動，這將是自新冠肺炎大流行開始以來，英國第一場較盛大的公開活動，著名的白金漢宮衛兵將會全部出動，1400人都會出來遊行。

據報導，紀念在位70周年的主儀式，會在聖保羅大教堂舉行，隨後還將有一場現場音樂會，被稱為「皇宮白金派對」，英國政府表示，將會有重量級的國際明星到場，不過現在還沒有公布身分。

根據英媒「郵報」透露，伊莉莎白二世日前痛失丈夫菲利普親王，再加上自己年事已高，英國新冠肺炎疫情尚未解封，在諸多苦難之下，十分重視今年，英國王室記者Nicholas Witchell 更透露今年對女王來說，是非常艱苦的一年，「儘管困難重重，女王還是希望透過自己的週年紀念，與家人團圓，並與英國普天同慶」，十分重視能藉由這場慶典，鼓舞英國人民，只是在哈利、梅根與英國王室不合的狀況下，可能還有不少問題待克服。

報導稱，1952年2月6日，英王喬治6世過世，時年27歲的伊莉莎白在當年6月2日加冕。而慶祝女王就位慶典計畫公布後，遠在大西洋彼岸的王孫哈利和孫媳婦梅根隨即透過管道表示，有意回國參加慶典。但這馬上給王室帶來新的頭痛問題，因為兩人已經卸下公職，到時候慶典要站在或坐在哪個位置？

另據英國每日電訊報報導，梅根將在這幾個星期臨盆，推估孩子將在在6、7月誕生。 據悉，梅根從5月底開始就鮮少曝光，專心養胎，有消息人士透露，梅根有意在加州家中透過水中生產方式生下第二胎。

巧的是，梅根懷上女兒的時間，和哈利的母親黛安娜王妃37年前懷第二胎時一樣，外界猜測，他們有可能將寶貝女兒取名為黛安娜，以紀念已故的黛安娜王妃。