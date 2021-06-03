我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

「打一針、喝一杯」拜登喊打疫苗送啤酒 拚7成達標

在位70年慶典 英女王盼哈梅回歸

編譯中心╱綜合2日電
哈利與梅根可能返英國參加女王就位70年慶典。(路透資料照片)
哈利與梅根可能返英國參加女王就位70年慶典。(路透資料照片)

英國哈利王子與王室間的矛盾、衝突愈演愈烈，哈利、梅根日前在美國節目受訪時，稱英王室人員散播假消息破壞梅根形象、對她要生的孩子膚色感到擔心分明種族歧視，再加上又在APPLE TV+節目「你看不見的我」自曝傷心過往，不過女王伊莉莎白二世在位將滿70周年，渴望全家人回歸，屆時哈利、梅根可能再度出現。

白金漢宮對外表示，女王即位70周年，屆時全國也將放假4天，遠在大西洋彼岸的王孫哈利和孫媳婦梅根聞訊後，也立刻表示有意回國參加慶典，不過哈利、梅根太過聲張的舉動，已經引起英國王室不滿，但看在女王渴望全家大團圓，可能會讓全家人暫時和解。

英國女王伊莉莎白二世於1952年6月2日繼位，為了慶祝這個特別的日子，美聯社報導，白金漢宮宣布一系列慶祝活動，這將是自新冠肺炎大流行開始以來，英國第一場較盛大的公開活動，著名的白金漢宮衛兵將會全部出動，1400人都會出來遊行。 

據報導，紀念在位70周年的主儀式，會在聖保羅大教堂舉行，隨後還將有一場現場音樂會，被稱為「皇宮白金派對」，英國政府表示，將會有重量級的國際明星到場，不過現在還沒有公布身分。

根據英媒「郵報」透露，伊莉莎白二世日前痛失丈夫菲利普親王，再加上自己年事已高，英國新冠肺炎疫情尚未解封，在諸多苦難之下，十分重視今年，英國王室記者Nicholas Witchell 更透露今年對女王來說，是非常艱苦的一年，「儘管困難重重，女王還是希望透過自己的週年紀念，與家人團圓，並與英國普天同慶」，十分重視能藉由這場慶典，鼓舞英國人民，只是在哈利、梅根與英國王室不合的狀況下，可能還有不少問題待克服。

報導稱，1952年2月6日，英王喬治6世過世，時年27歲的伊莉莎白在當年6月2日加冕。而慶祝女王就位慶典計畫公布後，遠在大西洋彼岸的王孫哈利和孫媳婦梅根隨即透過管道表示，有意回國參加慶典。但這馬上給王室帶來新的頭痛問題，因為兩人已經卸下公職，到時候慶典要站在或坐在哪個位置？

另據英國每日電訊報報導，梅根將在這幾個星期臨盆，推估孩子將在在6、7月誕生。 據悉，梅根從5月底開始就鮮少曝光，專心養胎，有消息人士透露，梅根有意在加州家中透過水中生產方式生下第二胎。

巧的是，梅根懷上女兒的時間，和哈利的母親黛安娜王妃37年前懷第二胎時一樣，外界猜測，他們有可能將寶貝女兒取名為黛安娜，以紀念已故的黛安娜王妃。

英國女王 梅根 哈利

上一則

伊朗最大軍艦離奇爆炸沉沒 狂燒20小時引發陰謀論

延伸閱讀

與皇室不同調？女王在位70周年渴望哈利、梅根回歸

與皇室不同調？女王在位70周年渴望哈利、梅根回歸
哈利與梅根又要讓王室頭痛了? 這次的原因與專訪無關

哈利與梅根又要讓王室頭痛了? 這次的原因與專訪無關
哈利、梅根第2胎臨盆時間曝光 被爆在豪宅生

哈利、梅根第2胎臨盆時間曝光 被爆在豪宅生
查理硬起來？被曝報復「惡媳」梅根使出3大狠招

查理硬起來？被曝報復「惡媳」梅根使出3大狠招

熱門新聞

歐盟的疫苗護照系統基礎設施在6月1日準備就緒，預定7月起正式啟動。圖為丹麥的疫苗護照。(Getty Images)

歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

2021-06-01 19:55
越南首都河內一名男子26日在封鎖區內領取食物。歐新社

越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快

2021-05-29 17:01
耗資數十億元的「疫苗全球取得機制」(COVAX)，去年初的原始構想是全球版「神速行動」，但由於問題不斷，將難以達成目標。(路透)

COVAX計畫跳票 疫苗用光 92國落空了…

2021-05-26 22:32
超過130年歷史的加拿大卑詩省甘露市寄宿學校（Kamloops Residential School），被發現地底埋葬了215具兒童骸骨，年紀最小的更只有3歲。(路透)

加拿大寄宿學校舊址 挖出215具兒童骸骨 最小僅3歲

2021-05-28 21:49
塞席爾這個沒多少人能在地圖找到位置的國家，近來突然爆紅，因塞席爾如今是全球新冠疫苗覆蓋率最高的國家，但疫情仍揮之不去。路透

疫苗覆蓋率最高確診仍續增？這個島國給世人的啟示

2021-05-27 11:04
北韓領導人金正恩。路透

家屬現場目睹 金正恩下令槍決賣南韓錄影帶的居民

2021-05-29 06:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」

緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」
影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣

影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣
人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站

人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站
家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩

家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩
戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪