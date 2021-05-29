泰王睽違1個月露面 帶皇后貴妃出席儀式粉碎病危傳言

泰國國王瓦吉拉隆功。（Getty Images）

泰國 國王瓦吉拉隆功14日驚傳因「呼吸道問題」，住進曼谷西里拉醫院加護病房，網路更一度傳出泰王病危，但長年關注泰國王室動態的英國 記者馬歇爾表示，沒有跡象顯示泰王病危。馬歇爾25日又在臉書和推特發文，泰王本月首度公開露面，和皇后蘇堤達、貴妃詩琳娜一同公開露面，粉碎病危傳聞。

馬歇爾貼文寫道：「他們回來了！泰王瓦吉拉隆功、皇后蘇堤達和貴妃詩琳娜本月以來首度在王室新聞露面。」照片中，三人出席25日晚為慶祝衛塞節進行的點燭儀式，68歲的泰王身著深色西裝，身材較過去略為豐滿，沒有身體不適的跡象。

睽違1個月的泰王亮相，粉碎病危的謠言。(取材自泰國皇室推特)

👀 They’re back! Vajiralongkorn, Suthida and Koi appeared on royal news this evening for the first time since the start of May #ข่าวลือ pic.twitter.com/jTsRfR0Une — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) May 25, 2021

泰皇早前長達一個月沒有露面，讓外界揣測紛紛，馬歇爾也披露泰王因「呼吸道問題」到曼谷醫院就醫，後來更病情惡化，轉至曼谷西里拉醫院的加護病房救治。但他之後澄清，泰王似乎不是新冠肺炎 。

王室也終於出聲，輕描淡寫地說泰王本來就有呼吸不順暢與呼吸系統問題，絕非新冠肺炎。如今泰王出現在皇室活動，讓相關謠言不攻自破。