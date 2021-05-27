凱特成英王室「最大資產」 網盼劍橋公爵掌王室

凱特(左)被指像菲立普親王般，總是會想方設法解決家族問題。(美聯社)

英國 王室專家說，雖然99歲的菲利普親王辭世，但劍橋公爵夫人凱特 已默默接棒，成為「王室豪門企業」的凝聚力，成為王室「最大的資產」和絕佳公關。不斷有人認為，女王可以跳過王儲夫婦查理與卡蜜拉，直接將王位交棒劍橋公爵夫婦。

英國《每日郵報》報導，王室專家和傳記作家妮可（Katie Nicholl）說，在英國王室面臨多重打擊之際，39歲的凱特成了英國王室「最大的資產」和絕佳的公關；妮可在澳洲「60分鐘」（60 Minutes Australia）節目中說，王室應該了解到，他們有位十分重要的成員，並將她送上舞台中央。

妮可認為，凱特像菲利普親王般，總是會設法解決家族問題，是家人間凝聚的力量。對英國王室來說，今年是十分艱苦的一年，他們痛失菲利普親王，又面對安德鲁王子和美國已故淫魔艾普斯坦間糾纏不清的關係，且哈利王子近日在與歐普拉合作的紀錄片影集中，再度指責王室家庭對他造成的陰影，控訴當妻子梅根有自殺念頭時，他們全都默不吭聲、刻意忽視，甚至認為父親查理從小的教育方式讓他飽受痛苦。這些都重創了王室形象。

此外，妮可也提及王位繼承的敏感問題。她說，雖然威廉 和凱特人氣很高，不斷有人認為，女王乾脆跳過王儲夫婦查理與卡蜜拉，直接交棒給他們，可能比較理想。但她指出，英國憲法是王室立基的根本，而打破憲法，跳過王儲傳位，那是不可能的。

不過，她也強調，威廉和凱特是提升王室形象的最佳公關。對民眾來說，他們比較真實親民，也比較可靠。妮可說，雖然凱特出身平民，但卻成為十分出色的王室成員。

此外，哈利還指控家人對他和梅根頻頻求助置之不理，以致他們別無選擇，只能遠走美國。而就在他和梅根接連發射「真相核彈」後，凱特卻以行動支持王室，和夫婿威廉更加努力執行公務，近日正走訪蘇格蘭，展開連串親民行程。