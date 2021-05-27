我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美死亡破59萬 39.7%民眾完成接種

飆破5000例 台本土增401例+校正266例 13死破紀錄

凱特成英王室「最大資產」 網盼劍橋公爵掌王室

編譯中心╱綜合26日電
凱特(左)被指像菲立普親王般，總是會想方設法解決家族問題。(美聯社)
凱特(左)被指像菲立普親王般，總是會想方設法解決家族問題。(美聯社)

英國王室專家說，雖然99歲的菲利普親王辭世，但劍橋公爵夫人凱特已默默接棒，成為「王室豪門企業」的凝聚力，成為王室「最大的資產」和絕佳公關。不斷有人認為，女王可以跳過王儲夫婦查理與卡蜜拉，直接將王位交棒劍橋公爵夫婦。

英國《每日郵報》報導，王室專家和傳記作家妮可（Katie Nicholl）說，在英國王室面臨多重打擊之際，39歲的凱特成了英國王室「最大的資產」和絕佳的公關；妮可在澳洲「60分鐘」（60 Minutes Australia）節目中說，王室應該了解到，他們有位十分重要的成員，並將她送上舞台中央。

妮可認為，凱特像菲利普親王般，總是會設法解決家族問題，是家人間凝聚的力量。對英國王室來說，今年是十分艱苦的一年，他們痛失菲利普親王，又面對安德鲁王子和美國已故淫魔艾普斯坦間糾纏不清的關係，且哈利王子近日在與歐普拉合作的紀錄片影集中，再度指責王室家庭對他造成的陰影，控訴當妻子梅根有自殺念頭時，他們全都默不吭聲、刻意忽視，甚至認為父親查理從小的教育方式讓他飽受痛苦。這些都重創了王室形象。

此外，妮可也提及王位繼承的敏感問題。她說，雖然威廉和凱特人氣很高，不斷有人認為，女王乾脆跳過王儲夫婦查理與卡蜜拉，直接交棒給他們，可能比較理想。但她指出，英國憲法是王室立基的根本，而打破憲法，跳過王儲傳位，那是不可能的。

不過，她也強調，威廉和凱特是提升王室形象的最佳公關。對民眾來說，他們比較真實親民，也比較可靠。妮可說，雖然凱特出身平民，但卻成為十分出色的王室成員。

此外，哈利還指控家人對他和梅根頻頻求助置之不理，以致他們別無選擇，只能遠走美國。而就在他和梅根接連發射「真相核彈」後，凱特卻以行動支持王室，和夫婿威廉更加努力執行公務，近日正走訪蘇格蘭，展開連串親民行程。

凱特 英國 威廉

上一則

WHO：印度變種病毒 擴及60區

延伸閱讀

查理硬起來？被曝報復「惡媳」梅根使出3大狠招

查理硬起來？被曝報復「惡媳」梅根使出3大狠招
命中註定？梅根早在還沒認識哈利前已與凱特「同框」

命中註定？梅根早在還沒認識哈利前已與凱特「同框」
不讓梅根踐踏英王室 凱特營造親民形象展開反擊

不讓梅根踐踏英王室 凱特營造親民形象展開反擊
哈利&梅根、威廉&凱特 越洋大打人氣戰

哈利&梅根、威廉&凱特 越洋大打人氣戰

熱門新聞

一項研究報告指出，2017至2018年因患肺炎住院的病患體內，曾發現據信源自於狗的新型冠狀病毒，若證實是病原體，可能就是已知第8種導致人類患病的獨特冠狀病毒。美聯社

研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗

2021-05-21 10:49
哈利近日作客Podcast節目，將自己身為王子的「基因之痛」加諸在父親、女王和已故祖父身上。（視頻截圖）

哈利再爆內幕賣慘 美國人轟：滾回英國

2021-05-21 02:29
FT報導，日本多家銀行近來湧入許多退休人士上門詢問，他們收到美國拜登政府的紓困支票，不知能否兌現。 路透

天上掉下來的禮物？拜登紓困支票 日本退休族竟也收到

2021-05-20 09:02
哈利王子再度以受訪者的身分，與歐普拉侃侃而談內心的創傷。(美聯社)

哈利控王室忽視他和梅根 喪母痛靠酗酒吸毒麻痺

2021-05-21 21:26
耗資數十億元的「疫苗全球取得機制」(COVAX)，去年初的原始構想是全球版「神速行動」，但由於問題不斷，將難以達成目標。(路透)

COVAX計畫跳票 疫苗用光 92國落空了…

2021-05-26 22:32
英國哈利王子日前直言批評王室的教養方式，把伊莉莎白二世女王、已故的菲立普親王與父親查理王儲都罵進去，但從查理王儲最新講話錄影可發現，放在他後方的照片就只有英王與直系繼承者合影，已完全不見哈利一家蹤影。(影片截圖)

有圖為證？查理對哈利梅根心寒

2021-05-20 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死

加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死
佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」
聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警

聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警
海外美國人可持今年過期護照入境

海外美國人可持今年過期護照入境
刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？

刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？