BBC騙訪黛妃延燒 形象重創恐遭整頓

黛安娜王妃（左）生前於1995年5月在倫敦海德公園出席典禮。（路透）

英國 劍橋公爵威廉 王子宣稱，1995年BBC電視時事節目「廣角鏡」（Panorama）對其母黛安娜王妃的專訪導致母親偏執問題惡化，也破壞了父母的關係，而這全因為BBC管理層庸碌無能。英政府高官隨即表示，政府正考慮整頓BBC。

英國最高法院退休法官戴森勳爵21日發表獨立調查報告稱，「廣角鏡」前記者巴希爾以「欺詐」手段獲得採訪黛安娜王妃的機會，違反BBC編輯指引，BBC也沒能在事件中持守「高標凖的誠信和透明度」。

黛妃 長子威廉歡迎戴森的結論，並批評BBC領導顧左右而言他，沒能嚴加追問。黛妃次子哈利另行發表聲明，宣稱其母親是被連串不道德媒體文化所引起的漣漪效應所殺害。

首相強生對事件表示「非常關注」，要求BBC改變。大臣們正考慮為BBC任命一個新的編輯委員會，處理相關投訴。司法大臣白樂彬表示，BBC的管治、運作需要被檢視。

BBC稍早分別致函威廉、哈利、黛妃前夫王儲查理與黛妃弟弟史賓塞伯爵道歉，並且退還一切與該期「廣角鏡」節目有關之獎項，其中包括一項1996年的英國電影學院獎（BAFTA ）電視獎項。

BBC總裁戴維說：「雖然報告指出黛妃熱衷於接受BBC採訪，但尋求採訪的過程顯然與公眾合理期望遠遠不符。我們對此感到非常抱歉，戴森勳爵已明確指出問題所在。」

英國每日郵報報導，調查報告指出，巴希爾當時偽造假文件和銀行對帳單，令史賓塞以為有王室職員收錢洩露有關黛妃家庭的資訊，此外，巴希爾還謊稱黛妃身邊助手都遭到收買，會監視黛妃，以求獲取他與黛妃的信任，促使他當年介紹巴希爾給黛妃，讓黛妃接受專訪。

據悉黛安娜得知此事後相當害怕，擔心王室會洩漏不實消息給媒體，讓自己形象大打折扣，於是選擇先發制人，找可信的媒體進行獨家專訪。弟弟史賓塞將巴希爾引薦給黛妃，促成了那段「震驚世人」的訪談。