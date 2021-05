哈利再爆內幕賣慘 美國人轟：滾回英國

哈利近日作客Podcast節目,將自己身為王子的「基因之痛」加諸在父親、女王和已故祖父身上。(視頻截圖)

英國哈利 王子與妻子梅根接受歐普拉專訪,衝擊英國王室形象,現在還有續集:梅根與歐普拉聯名擔任Apple TV+節目「你看不見的我」(The Me You Can't See,暫譯)的監製,21日首播。這是系列節目,談論的主題包括心理健康,哈利將與歐普拉和其他來賓共同討論親身經驗。

知情人士透露,其中有一集非常個人,「哈利將投下更多實話炸彈」。根據上周發布的節目預告,有一段是當年13歲的哈利凝視著亡母黛安娜王妃的靈柩。

鏡周刊報導,哈利近日作客Podcast節目「Armchair Expert」宣傳「你」片,他在Podcast節目中賣慘,將自己身為王子的「基因之痛」加諸在父親查理王儲、英國女王 和已故祖父菲利普親王身上,更脫口批評美國 憲法第一修正案很「瘋狂」。不但引來英國老家人民不滿,美國人也痛批他無知、要他「滾回英國」。美國名嘴漢尼提(Sean Hannity)更直言,如果沒有第一修正案,哈利夫婦哪來言論自由可以控訴英國王室種族歧視?

節目中,哈利再一次消費英國王室,形容生活在王室「像關在動物園任人觀賞」、像電影「楚門的世界」。他暗批父親查理教子無方,「如果我父親將自己承受過的痛苦,以某種形式傳遞給了我,那我就該打破這個輪迴,以免傳給我的下一代。」直言「有些痛苦是會遺傳的」。

哈利強調自己一點也不後悔離開英國,到了美國,他可以抬起頭來堂堂正正地生活,相信媽媽黛安娜在天上會為他感到驕傲。

哈利此番話等於一次攻擊三個人:父親查理、祖母女王伊莉莎白二世,以及已故的菲利普親王。英國網友痛批他忘恩負義、對逝者不敬,英國王室要員也向每日郵報透露,如果哈利那麼不喜歡王室,那他和梅根就不應該繼續保有薩塞克斯公爵和公爵夫人的封號。