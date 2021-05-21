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哈利再爆內幕賣慘 美國人轟：滾回英國

編譯中心╱綜合20日電
哈利近日作客Podcast節目，將自己身為王子的「基因之痛」加諸在父親、女王和已故祖父身上。（視頻截圖）
哈利近日作客Podcast節目，將自己身為王子的「基因之痛」加諸在父親、女王和已故祖父身上。（視頻截圖）

英國哈利王子與妻子梅根接受歐普拉專訪，衝擊英國王室形象，現在還有續集：梅根與歐普拉聯名擔任Apple TV+節目「你看不見的我」（The Me You Can't See，暫譯）的監製，21日首播。這是系列節目，談論的主題包括心理健康，哈利將與歐普拉和其他來賓共同討論親身經驗。

知情人士透露，其中有一集非常個人，「哈利將投下更多實話炸彈」。根據上周發布的節目預告，有一段是當年13歲的哈利凝視著亡母黛安娜王妃的靈柩。

鏡周刊報導，哈利近日作客Podcast節目「Armchair Expert」宣傳「你」片，他在Podcast節目中賣慘，將自己身為王子的「基因之痛」加諸在父親查理王儲、英國女王和已故祖父菲利普親王身上，更脫口批評美國憲法第一修正案很「瘋狂」。不但引來英國老家人民不滿，美國人也痛批他無知、要他「滾回英國」。美國名嘴漢尼提（Sean Hannity）更直言，如果沒有第一修正案，哈利夫婦哪來言論自由可以控訴英國王室種族歧視？

節目中，哈利再一次消費英國王室，形容生活在王室「像關在動物園任人觀賞」、像電影「楚門的世界」。他暗批父親查理教子無方，「如果我父親將自己承受過的痛苦，以某種形式傳遞給了我，那我就該打破這個輪迴，以免傳給我的下一代。」直言「有些痛苦是會遺傳的」。

哈利強調自己一點也不後悔離開英國，到了美國，他可以抬起頭來堂堂正正地生活，相信媽媽黛安娜在天上會為他感到驕傲。

哈利此番話等於一次攻擊三個人：父親查理、祖母女王伊莉莎白二世，以及已故的菲利普親王。英國網友痛批他忘恩負義、對逝者不敬，英國王室要員也向每日郵報透露，如果哈利那麼不喜歡王室，那他和梅根就不應該繼續保有薩塞克斯公爵和公爵夫人的封號。

英國女王 哈利 美國

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