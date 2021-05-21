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BBC記者騙訪 威廉譴責：害母親驚恐、多疑

編譯中心╱綜合20日電

英國廣播公司（BBC）被控以假資訊誆騙已故王妃黛安娜1995年接受專訪，如今獨立調查結果出爐證實此事，黛妃的兩名兒子威廉哈利王子20日分別發表聲明，譴責BBC當年的行為，威廉更直言，該訪談是造成家庭失和的重要因素之一。

來源：Twitter

香港01報導，威廉在Twitter發表錄影聲明，指BBC當時以欺騙的訪問形式，影響母親的言論。他批評該訪問是導致父母關係惡劣的主要原因，並因此傷害無數人。他說，BBC的失誤「在母親心中掀起恐懼與恐慌，導致母親在臨終前數年出現驚恐、多疑和孤獨，這是一種難以言喻的悲哀」。

威廉王子在推特發表聲明影片，指他對BBC員工藉由欺騙及假資料獲得與母親黛安娜訪談的機會一事感到極度憂心，「製造關於皇室駭人聽聞及虛假的言論，在我母親心中掀起恐懼與恐慌。」

哈利王子也發表聲明悼念母親，「她是一位有適應力、勇氣及高度真誠的人，但缺乏道德的行徑與剝削文化的漣漪最終奪走了她的生命。」

黛妃的胞弟史賓塞伯爵去年公開控訴BBC記者巴席爾（Martin Bashir）以假銀行對帳單等假資料誆騙他，好讓他說服胞姊黛妃接受這場專訪。調查結果公布後，BBC總裁戴維（Tim Davie）為此致歉，巴席爾則以健康為由於上周辭職。

威廉 黛妃 哈利

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