BBC記者騙訪 威廉譴責：害母親驚恐、多疑

英國廣播公司(BBC)被控以假資訊誆騙已故王妃黛安娜1995年接受專訪,如今獨立調查結果出爐證實此事,黛妃 的兩名兒子威廉 及哈利 王子20日分別發表聲明,譴責BBC當年的行為,威廉更直言,該訪談是造成家庭失和的重要因素之一。

