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記者26年前騙訪黛安娜王妃 BBC全面、無條件道歉

編譯中心╱綜合20日電
BBC記者巴席爾（背對鏡頭者）1995年11月在肯辛頓宮專訪黛安娜王妃。(截自BBC訪問影片)
BBC記者巴席爾（背對鏡頭者）1995年11月在肯辛頓宮專訪黛安娜王妃。(截自BBC訪問影片)

英國黛安娜王妃1995 年接受英國廣播公司（BBC）的專訪轟動一時，如今這場訪問再受到關注。20日公開的調查報告證實，BBC記者巴席爾（Martin Bashir）當年使用欺詐手段說服黛安娜接受專訪，BBC總裁戴維（Tim Davie）為此表示全面、無條件道歉。

中央社引述法新社報導，長久以來，外界對於巴席爾當年如何說服黛安娜王妃願在鏡頭前侃侃而談有所質疑。黛安娜的胞弟斯潘塞（Charles Spencer）更宣稱，巴席爾利用假文件和銀行對帳單達成目的。

這次事件始於黛安娜胞弟斯潘塞2020年公開指控巴席爾，BBC之後調查事件，並由退休資深法官黛森展開調查。費時六個月完成的BBC調查報告指出，巴席爾利用不正當手段說服黛安娜接受訪問，違反編輯規範。不過，BBC先前所做的調查，認定巴席爾並無不當行為。

英國媒體報導，巴席爾已經以健康問題為由，辭去BBC的職務。

BBC總裁戴維表示：「BBC無法返回四分一世紀之前，但我們能夠作出全面及無條件的道歉，這是BBC今天能夠做的。」他又指，雖然調查報告顯示黛安娜本來已對BBC專訪的事情感興趣，但明顯的是，在確保這場專訪發生的過程上，BBC沒有達到觀眾預期的水平，「我們對此非常抱歉。」

BBC旗艦節目「廣角鏡」（Panorama）1995年11月播出黛安娜專訪，吸引創紀錄的2280萬人觀看。這段訪問讓外界一窺黛安娜與英國王儲查理問題重重的婚姻內幕。

黛安娜在這段訪問中，說出「我的婚姻有三個人，太擁擠了」名句，等於變相承認她、查理和查理當時情婦卡蜜拉之間的三角關係。黛安娜也在訪問中承認自己對婚姻不忠。

黛安娜1996年和查理正式離婚，隔年在巴黎一場高速車禍中喪命，得年36歲。查理則在2005年與卡蜜拉結婚。

現年58歲的巴席爾當年原本知名度不高，但訪問播出後，他在美國電視圈開創高知名度事業，訪問過不少大咖明星，包括搖滾巨星麥可傑克森（MichaelJackson）。

巴席爾後來又返回BBC擔任宗教內容編輯，直到上周BBC內部調查報告遞交給總裁黛維前幾小時，他以健康問題為由請辭。BBC原本安排播出關於這起爭議的報導節目，也宣布延後播出。

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