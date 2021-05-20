有圖為證？查理對哈利梅根心寒

英國哈利王子日前直言批評王室的教養方式，把伊莉莎白二世女王、已故的菲立普親王與父親查理王儲都罵進去，但從查理王儲最新講話錄影可發現，放在他後方的照片就只有英王與直系繼承者合影，已完全不見哈利一家蹤影。(影片截圖)

英國哈利 王子日前直言批評王室的教養方式，把伊莉莎白二世女王、已故的菲立普親王與父親查理王儲都罵進去，小報與王室粉絲則從查理王儲最新講話錄影發現，放在他後方的照片已經不見哈利一家蹤影。

太陽報報導，在新冠肺炎大流行期間，查理王儲常在比克霍爾（Birkhall）或海格洛夫莊園（Highgrove）的辦公室進行視訊，後方會放著家族成員的裱框照片，自然也有哈利、梅根 與孫子亞契的影像。

不過，查理王儲18日以預錄方式，對澳洲退休金受託人學會（AIST）大會發表講話時，眼尖的王室粉絲就發現後方只放著一張裱框照片，可見是女王、查理王儲自己、威廉王子與喬治小王子的英王與直系繼承者合影，至於哈利、梅根與亞契的照片則完全不見蹤影。

而自菲利普親王病重後，女王就一直獨自一人在溫莎堡隔離，次子安德魯王子因此送上一對多基犬，讓女王心情得以好轉，但菲利普親王過世才一個多月左右，其中一隻約五個月大的多基犬佛格斯（Fergus）也在近日死去，讓女王又受到一次打擊。

太陽報引述溫莎堡內部人士說法獨家報導，「女王絕對是極度震驚了，這對狗狗在非常困難的時期被帶過來，就是要讓她振作的。在她失去丈夫後，這事情這麼快就來了，每個關心的人都感到心煩。」

根據報導，安德魯王子2月送上臘腸犬與威爾斯柯基犬混種的兩隻多基犬，當成致贈給女王的驚喜禮物。這一對多基犬分別被女王命名為佛格斯與米克（Muick），常常跟著女王在溫莎堡的草坪散步，並陪著她度過菲利普親王住院及孫子哈利與孫媳梅根鬧出的歐普拉重磅專訪與霸凌事件。

不過，醜聞紛擾頻傳的英國王室總算有好消息傳出！去年7月和房地產開發商Edoardo Mapelli Mozzi結婚的碧翠絲公主（PRINCESS Beatrice ）已經懷了第一胎，預產期在今年秋天。

白金漢宮發布聲明證實這項消息，並且表示女王感到高興。碧翠絲公主是安德魯王子的女兒。