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英國人看錯哈利 錯怪梅根 她只是他脫離王室最好藉口？

記者蘇詠智／綜合17日電
英國每日郵報一篇專欄文章指哈利王子可能清楚知道梅根是他得以脫離王室的關鍵。(路透資料照片)
英國每日郵報一篇專欄文章指哈利王子可能清楚知道梅根是他得以脫離王室的關鍵。(路透資料照片)

英國哈利王子與王室急速惡化的關係中，他的妻子、來自美國又離過一次婚的梅根，總被英國媒體與民眾描繪成罪魁禍首，認為哈利在碰上她之前，只是一個喜歡自在享樂、也甘於自己非王儲地位的王子，可是在與梅根結婚後，突然要脫離王室、到美國尋找自由，還三番兩次公開重話批評以往在王室的生活，彷彿從小已經在苦熬、終於忍無可忍。部分英國民眾與媒體懷疑，是梅根在背後挑唆，才讓他愈來愈厭棄自己之前的生活。

就在英國上下幾乎把梅根視為「公敵」的同時，向來修理她與哈利不手軟的英國「每日郵報」刊出一篇專欄，作者莎拉凡恩力排眾議，堅稱這事情不能都怪梅根，真正露出本性的反而是哈利，英國民眾只是無法接受，才刻意拉梅根來當箭靶，事實上兩人並沒有誰洗腦誰，在脫離王室、批評王室上，他們要負的責任一樣多。

莎拉認為，英國人民只是打從心底無法接受現在這樣的哈利，才是他真正的面貌，在他們眼中，他一直是當年那個在黛安娜的喪禮上看來落寞、可憐，年幼即失去母親的小男孩，殊不知小男孩早就已經長大成為男人，想法也不一定還會跟當年一樣，哈利始終很重視他的自由，很不想被壓抑，但在王室內的生活就只能按著別人給的劇本走，他深覺喘不過氣，這並非打著美式自主作風的梅根出現時，他才突然開了竅，他早就渴望脫離王室控制，或許因此特別被梅根吸引。

這篇專文還表示，哈利有可能很清楚知道梅根是他得以脫離王室的關鍵，潛意識中心知肚明，梅根絕對無法忍受英國王室的生活，必然會鬧出走，自己剛好可以為了保護妻子而同進退，梅根是他最好的藉口。

梅根 英國 哈利

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