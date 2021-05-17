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哈利又槓王室「教養方式製造痛苦」 挨轟：卸下頭銜

編譯中心／綜合16日電
哈利(左)與梅根已讓英國王室人員忍無可忍，巴不得他們趕快被剝奪頭銜。(路透資料照片)
哈利(左)與梅根已讓英國王室人員忍無可忍，巴不得他們趕快被剝奪頭銜。(路透資料照片)

英國哈利王子與王室間的矛盾、衝突愈演愈烈，他近日在美國男星戴克斯薛普（Dax Shepard）的Podcast節目上，自稱從小到大宛如動物園中的珍奇異獸被各方觀看，英王室的教養方式一再製造痛苦循環。他一席話氣得王室高層人員怒轟：「如果這麼不快樂，就不應該還保留頭銜」。此外，英媒報導查理王儲有意在登基後，擴大開放白金漢宮，讓王室與民眾有更多聯繫，近一步建立親民形象。

哈利與妻子梅根打從3月初接受歐普拉電視專訪，稱英王室人員散播假消息破壞梅根形象、對亞契膚色感到擔心是種族歧視等言論，讓他們和王室緊張關係更加惡化；雖然哈利一度返英出席菲立普親王的喪禮，有藉機與兄長威廉王子與父親查理談話，但彼此心結依舊存在。

近日，哈利在男星戴克斯薛普節目裡的一番話，又讓他和王室關係墜落到新低點；哈利表示英國王室的教養方式一再製造痛苦循環，一席話將父親、祖父母菲立普親王、伊麗莎白二世女王都罵進去。

根據英媒引述王室資深人員說法，大家訝異又憤怒，覺得他一再攻擊最不該得罪的人—英國現任與未來國王，簡直大逆不道。王室資深人員認為哈利夫妻既然這麼不滿王室，不如交出薩賽克斯公爵與公爵夫人頭銜，回去當平凡的夫妻。

王儲查理擬擴大開放白金漢宮

另據星期日泰晤士報引述消息人士說，王儲查理計畫在成為國王後，擴大開放白金漢宮、溫莎堡、肯辛頓宮和桑德靈厄姆莊園等王室物業，包括延長開放時間和範圍，讓民眾有更多機會進入參觀。

此舉不但增加與民眾聯繫，也有助王室獲得更多收入。消息人士透露，查理已諮詢多名王室成員，並已告知英國女王

哈利 英國女王 菲立普親王

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