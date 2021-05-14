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哈利再開砲 稱王室生活如「楚門世界」

編譯中心╱綜合報導
哈利與梅根讓英國王室很頭疼。(路透資料照片)
哈利與梅根讓英國王室很頭疼。(路透資料照片)

英國哈利王子又開砲了，目標當然還是王室。他將王室生活比喻為電影「楚門的世界」，毫無隱私可言。36歲的哈利說自己20歲出頭就想離開王室，還說父親查理養育他的方式跟女王和已故的菲立普親王養育查理一樣，所以查理也很痛苦。 

哈利與美國談話節目女王歐普拉共同製作的紀錄片影集「你看不見的我」（The Me You Can’t See）21日將在Apple TV+首播。

在他的首部電視作品登場前，哈利12日上脫口秀主持人薛普（Dax Shepard）的網路廣播節目「Armchair Expert」，談他的王室生活有如電影「楚門的世界」（The Truman Show），活在全球眾人眼光下；他也提到搬來美國加州後，他和梅根、兒子亞契一家三口享受到更多的自由，更能放鬆，「我用腳踏車載著亞契，過去我不可能有機會做這種事。」

哈利說，「在育兒方面，如果我遭受到某些我父親或雙親曾承受的痛苦或折磨，那麼我會確保自己打破這個循環。無論如何，有很多世代傳承的痛苦與折磨會被傳遞。身為家長，我們應該盡最大的努力，並告訴孩子，『你知道嗎？那些曾發生在我身上，我要確保這不會發生在你身上。』」

哈利指出，當他開始想到父親自己的成長經歷後，他就意識到父親身為王室一員，成長過程並不容易，「這就表示他用他曾被對待過的方式對待我，也代表著，『我該如何為我自己的孩子扭轉局勢？』然後，我就在這了，我現在把我的整個家庭搬到美國。」

哈利透露與妻子梅根首度在超市相遇，梅根後來體會到他的憤怒，建議他去尋求心理諮商，他也照做了。梅根曾抱怨自己的心理問題王室沒有伸出援手，哈利又是過來人，前後感覺有些矛盾。

另外，哈利與妻子梅根退出王室超過一年，倫敦杜莎夫人蠟像館（Madame Tussauds London）決定將兩人蠟像移往好萊塢A咖區，和喬治庫隆尼、貝克漢夫妻為伍，比較符合兩夫妻現在的身分。

倫敦杜莎夫人蠟像館13日宣布這項消息，「哈利和梅根已經換區域：倫敦杜莎夫人蠟像館已將哈利王子和梅根的塑像，移到得獎明星區（Awards Party zone），反映他們從王室成員變成好萊塢名人」。

哈利王子與美國談話節目女王歐普拉共同製作的紀錄片影集「你看不見的我」21日將播出...
哈利王子與美國談話節目女王歐普拉共同製作的紀錄片影集「你看不見的我」21日將播出。(美聯社)

哈利 梅根 美國

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