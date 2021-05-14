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哈利王子：搬到美國是為打破「痛苦與折磨」的家庭循環

編譯徐榆涵／即時報導
英國哈利王子在訪問中表示，在意識到父親查理王儲「以曾被對待的方式對待自己」後，他決定帶著妻小搬到加州，以打破「痛苦與折磨」的家庭循環。路透
英國哈利王子在訪問中表示，在意識到父親查理王儲「以曾被對待的方式對待自己」後，他決定帶著妻小搬到加州，以打破「痛苦與折磨」的家庭循環。路透

英國哈利王子在13日播出的訪問中表示，在意識到父親查理王儲「以曾被對待的方式對待自己」後，他決定帶著妻小搬到美國加州，以打破「痛苦與折磨」的家庭循環。

法新社報導，哈利接受播客節目《Armchair Expert》主持人薛波德（Dax Shepard）訪問時說，雖然他並不責怪父親查理王儲，但他下定決心避免對自己的孩子犯下同樣的錯誤。

哈利說，「在育兒方面，如果我遭受到某些我父親或雙親曾承受的痛苦或折磨，那麼我會確保自己打破這個循環。無論如何，有很多世代傳承的痛苦與折磨會被傳遞。身為父母，我們應該盡最大的努力，並告訴孩子，『你知道嗎？那些曾發生在我身上，我要確保這不會發生在你身上。』」

哈利指出，當他開始想到父親自己的成長經歷後，他就意識到父親身為王室一員，成長過程並不容易。「這就表示他用他曾被對待過的方式對待我，也代表著，『我該如何為我自己的孩子扭轉局勢？』然後，我就在這了，我現在把我的整個家庭搬到美國。」

另外，哈利也提到，他在20多歲時就意識到自己並不想擔任王室職務，部份原因「是這份責任對我母親的影響」。他說，「我人生中三次感到完全無助的時間點分別是，與我母親坐在汽車後座並被狗仔追趕時，再來是我在阿富汗搭乘阿帕契直升機時，然後就是和我妻子在一起時。」

哈利 美國 加州

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