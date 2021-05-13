不讓梅根踐踏英王室 凱特營造親民形象展開反擊

凱特與威廉開始加強在媒體上的經營，不再走傳統皇室貴族的「悶著頭不吭聲」路線。（取材自Instagram）

哈利 和梅根在美國接受專訪，指控英國王室對她種族歧視，還說嫂嫂凱特 曾把她惹哭。面對種種指控，凱特始終沒有正面回應；但凱特近日似乎要開始反擊了。

據英國「太陽報」引述皇室專書作者鄧肯拉康貝的說法，哈利和梅根在媒體上重手出擊，又專訪又出童書、參與一堆活動，逼得威廉 與凱特也要開YouTube頻道，讓他們自己的聲音被聽見，雙方等於隔著大西洋展開人氣競賽，在英國固然大多數人們一定挺未來的國王與王后威廉、凱特，而哈利與梅根在美國等其他各地的受歡迎程度不容小覷，威廉和凱特儘管有點像是被逼著跟進，卻也反映出現代英國皇室貴族必須使用新的手法來經營。

鄧肯以為，威廉和凱特就算不見得樂意，卻也不得不和哈利、梅根鬥人氣，因為哈利和梅根讓大家看到，現代皇室貴族也需要在社群媒體上成為最酷最潮的話題，才能在今日的名流文化中存活下來，菲立普親王與伊麗莎白二世女王的那種模式早就過時了，就連威廉與凱特都知道他們一定要更努力經營，才能對外更成功推銷兩人「皇室佳偶」的那種形象，要當上未來的英國國王與王后，不再像過去那樣就好了。

另據「快報」（Express）和「獨立報」（The Independent）報導，評論員艾可萊兒（Jenny Eclair）在專欄中指出，凱特似乎不打算讓自己，夫婿威廉王子，還有三名子女遭踐踏。她連連以低調迷人的方式出擊，當小兒子路易過三歲生日時，她親自拍攝他上托兒所第一天前，騎上紅色小腳踏車，露出一臉開心笑容的照片，以行動證明，「我們雖然是王室成員，但卻如此平易近人」。