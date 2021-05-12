英國女王喪夫後首度露面 由王儲陪伴主持國會開議

英國女王伊麗莎白二世主持國會開議大典，這是她自夫婿菲立普親王葬禮後首次公開露面。(美聯社)

英國女王 伊麗莎白二世11日主持國會開議大典，公布保守黨政府在後疫情 時期的立法議程。這是她自夫婿菲立普親王葬禮後首次公開露面、恢復執行公務職責。女王在72歲兒子王儲查理陪伴下出席這場活動。

女王於英國上議院發表演說表示：「我的政府首要之務是使全國從疫情中復甦，使得英國比以往更強大、更健全及更繁榮。」她指出，首相強生的政府將提出一項環境法案，訂定具有法律約束力的碳排放目標。英國準備於11月在格拉斯哥主辦「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）。

英國女王伊麗莎白二世11日主持國會開議大典，這是她自夫婿菲立普親王葬禮後首次公開露面、恢復執行公務職責。她在王儲查理陪伴下出席這場活動。（美聯社）

英國君主主持的國會開議大典是年度大事，通常遵循五個世紀來的傳統及盛大排場，但今年因為新冠疫情而縮減規模。這意味今年出席人數大幅減少，女王也不像以往那樣乘坐馬車，而是坐汽車前往國會大廈西敏寺。她還穿著粉藍色禮服及戴著羽毛帽，而非穿長袍與戴王冠。

為了維持社交距離，國會上下兩院只有獲選的少數議員能夠出席這場活動，出席者新冠病毒檢測須呈陰性。

哈利 心理健康紀錄片 公開經歷

此外，就算英國王室不願意承認，在王室專家眼中，現代的貴族已經和英女王成長的年代大不相同。英國「太陽報」引述王室專書作者鄧肯拉康貝的說法，哈利和梅根在媒體上重手出擊，又專訪又出童書、參與一堆活動，逼得威廉與凱特也要開YouTube頻道，讓他們自己的聲音被聽見，雙方等於隔著大西洋展開人氣競賽。

最近，哈利又將攜手脫口秀主持人歐普拉，在Apple TV+推出全新紀錄片影集「你看不見的我」，探討現代人膽怯面對的通病「心理健康問題」，並將於5月21日上映。