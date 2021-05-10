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哈利分享「自身故事」 攜手歐普拉獻心理健康紀錄片

記者陳建嘉／綜合報導
哈利王子與歐普拉為 Apple TV+獻「心理健康」紀錄片。（圖：Apple TV+提供）
哈利王子與歐普拉為 Apple TV+獻「心理健康」紀錄片。（圖：Apple TV+提供）

Apple TV+ 宣布全新紀錄片影集「你看不見的我」探討現代人膽怯面對的通病「心理健康問題」將於5月21日獨家播映。節目由總能透過歲月淬煉出的智慧與氣度，讓參加節目來賓侃侃而談的脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey），攜手已移居美國的哈利王子（Prince Harry）共同打造。

現代人生活壓力大，來自工作、生活、感情與家庭的壓力交疊累積的負面影響不容小覷，也讓「精神疾病」成為全球人類須要重視與面對的疾病前三大之一。節目中，歐普拉和哈利王子將透過來自世界各地的真實故事，不分文化、年齡、性別和社會政經地位，探討與強調正視自我心理健康的重要性。節目由女神卡卡（Lady Gaga）和馬刺隊得分後衛「龍王」德羅展（DeMar DeRozan）拉開序幕，以自身經驗分享亮麗生活背後飽受抑鬱、憂鬱和焦慮苦惱的真實面貌。

哈利王子、梅根日前才接受綜藝天后歐普拉訪問。（路透資料照片）
哈利王子、梅根日前才接受綜藝天后歐普拉訪問。（路透資料照片）

對於全新節目的宗旨和定調，歐普拉表示：「在人人都為疫情受困的此刻，正是合力發揮智慧、同情心和真誠，將精神病正名化的最佳時刻。」哈利王子也以自身故事回應：「儘管在不同的環境中成長與生活，但我們所感受到的煎熬、痛楚和悲傷卻是一樣的。」呼籲大家能放下臆測的習慣，以同理心嘗試理解，同時對生活重燃熱情與希望。

「心理健康問題」探究你我心中不為人知的苦痛，5月21日由歐普拉與哈利王子攜手於Apple TV+呈獻。

哈利 歐普拉 Apple

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