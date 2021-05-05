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梅根當繪本作家 出賣哈利、兒子故事 英媒狂炮猛轟

記者陳建嘉／綜合報導
梅根出版首部兒童繪本「長椅」（The Bench），靈感來源來自於丈夫與兒子亞契，再度引發外界關注。（美聯社）
梅根出版首部兒童繪本「長椅」（The Bench），靈感來源來自於丈夫與兒子亞契，再度引發外界關注。（美聯社）

英國哈利王子、梅根離開皇室之後，一舉一動都吸引外界關注，日前接受美國媒體女王歐普拉的專訪，炮轟皇室種族歧視、縱容謊言破壞他們形象，傳言讓英國皇室難以忍受，如今梅根出版首部兒童繪本「長椅」（The Bench），靈感來源來自於丈夫與兒子亞契，再度引發外界關注。

其中一幅插畫是紅髮軍人父親高舉兒子，一名倚在窗邊的婦女落下喜悅的淚水，被指是他們...
其中一幅插畫是紅髮軍人父親高舉兒子，一名倚在窗邊的婦女落下喜悅的淚水，被指是他們一家三口的幸福寫照。（美聯社）

路透報導指出，「長椅」文字由梅根撰寫，克莉絲汀羅賓遜繪製插圖，書封上的作者則會署名「梅根，薩塞克斯公爵夫人」（Duchess of Sussex），並於今年6月8日出版，梅根也發聲明表示「長椅起初是我在亞契出生第2個月之後的父親節，我那時為丈夫寫的一首詩，現在那首詩變成了這個故事」。

梅根表示「長椅起初是我在亞契出生第2個月之後的父親節，我那時為丈夫寫的一首詩，現...
梅根表示「長椅起初是我在亞契出生第2個月之後的父親節，我那時為丈夫寫的一首詩，現在那首詩變成了這個故事」。（美聯社） 美聯社

不過，英國媒體極度唱衰，重提梅根已有3年沒與爸爸說話，就連當初婚禮，爸爸也因為接受心臟手術而沒出息，梅根父親曾多次公開指責梅根、哈利拒絕與他聯絡；另外哈利也因為與梅根在一起，讓家族關係產生裂痕，更因為在歐普拉的節目上大爆料，不少網友認為哈利與父親皇儲查理的關係還未破冰。

因此，皇室作家Penny Junor就表示若是他們兒子亞契才2歲，還能談親子關係，但如果孩子長大，問題一定會浮現，「就像梅根發現她與爸爸的問題，哈利也與查理有問題」。

梅根 哈利 英國

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