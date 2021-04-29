英女王恢復公務 消瘦但氣色不錯

英國女王伊莉莎白二世在溫莎城堡微笑與兩國外交人員視訊。（路透）

英國王室27日公布英國女王 伊莉莎白二世在溫莎城堡微笑與兩國外交人員視訊，這是女王在夫婿過世後首度恢復公務活動。

綜合媒體報導，女王27日與象牙海岸大使阿瑪尼（Sara Affoue Amani）、拉脫維亞大使博密絲翠（Ivita Burmistre）視訊對話。照片中可見，女王身穿淡藍色花洋裝、佩戴珍珠項鍊與胸針，雖然看上去似乎有點消瘦，但氣色看起來依然不錯。

哈梅出走王室 要怪哈利 ？

另外，英國哈利王子與妻子梅根 去年從王室出走，並接受歐普拉專訪爆料重創王室形象。現在有王室專家表示，整件事要怪就該怪哈利，婚前沒有跟梅根把話講清楚，讓梅根對王室生活只有浪漫憧憬，缺乏現實體認。

每日郵報引述王室專家Robert Jobson的話，哈梅出走主要是哈利的錯，因為他沒有讓梅根徹底準備好王室的生活：「也許是他不夠敏銳，也有可能是他不想解釋太多。身為王室成員是很辛苦的一件事，不單是外表的光鮮亮麗。不過，也許梅根打從一開始就沒甚麼憧憬。」

而哈利與梅根也傳出將和美國總統拜登和一眾藝人，在呼籲公平分配新冠疫苗的公益演唱會上亮相。

這個「Vax Live」演唱會由反貧窮組織「全球公民」（Global Citizen）主辦，訂於今年訂5月8日播映，這個演唱會在洛杉磯SoFi運動場錄製，並由塞琳娜戈梅茲（Selena Gomez）主持，其他參與演出的藝人包括「J羅」（Jennifer Lopez）、樂團「Foo Fighters」和拉丁天王「J Balvin」等。

「Vax Live」演唱會旨在鼓勵向「全球新冠疫苗保障機制」（Covax）捐款，Covax致力於為中低收入國家提供疫苗。