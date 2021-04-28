哈利返美 夫妻團聚將亮相公益演唱會 爭取公平分發疫苗

英國哈利王子上周才剛參加完祖父葬禮，本周便傳出新消息，他與懷有身孕的妻子梅根，將連同美國總統拜登和一眾藝人，在呼籲公平分配新冠疫苗的公益演唱會上亮相。（美聯社）

英國哈利王子（Prince Harry）上周才剛參加完祖父葬禮，本周便傳出新消息，他與懷有身孕的妻子梅根（Meghan Markle），將連同美國 總統拜登 和一眾藝人，在呼籲公平分配新冠疫苗 的公益演唱會上亮相。

這個「Vax Live」演唱會由反貧窮組織「全球公民」（Global Citizen）主辦，訂於今年5月8日播映，這個演唱會在洛杉磯SoFi運動場錄製，並由塞琳娜戈梅茲（Selena Gomez）主持，其他參與演出的藝人包括珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、樂團「Foo Fighters」和拉丁天王J巴爾文（J Balvin）等。

「Vax Live」演唱會旨在鼓勵向「全球新冠疫苗保障機制」（Covax）捐款，Covax致力於為中低收入國家提供疫苗。

「Vax Live」演唱會旨在鼓勵向「全球新冠疫苗保障機制」（Covax）捐款，Covax致力於為中低收入國家提供疫苗。（取材自臉書）

大會宣布哈利和梅根夫婦將出任這項盛事的共同主席，兩人也發表聲明稱「當所有地方、所有人都獲供應疫苗時，我們全部人都會得益，我們全都會更加安全」，並強調「我們一定要爭取公平分發疫苗，讓全人類恢復信心，沒有任何事情比這件事更加重要」。

屆時包括美國總統拜登夫婦、副總統賀錦麗（Kamala Harris）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）和克羅埃西亞總理普蘭科維奇（Andrej Plenković）等政治人物也會出鏡公開呼籲。