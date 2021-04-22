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送別菲立普親王 英女王95歲大壽 「孤單」過

編譯中心／綜合21日電
英國女王伊麗莎白二世將迎來95歲生日。(Getty Images)
英國女王伊麗莎白二世將迎來95歲生日。(Getty Images)

英國女王伊麗莎白二世今天迎來95歲生日，但不會有公開慶祝活動，這將是她送別丈夫菲立普親王之後度過的首個生日。

綜合每日郵報等媒體報導，女王最疼愛的哈利王子參加完葬禮後，已迅速返回美國與妻子梅根團聚，並不打算留在英國為祖母慶生。

專程回到英國奔喪的哈利王子已經回到美國加州陪妻子梅根待產，外界不免質疑他為何不能多待一天，幫祖母女王過完95歲大壽再離開。儘管女王應該也沒心情過生日，但有孫子陪侍在旁總是好的。

報導指出，外界原先普遍猜測，哈利王子至少會在英國待到女王生日過後才起程返美，但據了解，哈利對此決定感到「很矛盾」，因為他想回到梅根身邊。先前報導稱，哈利回英國後遭受冷落，許多王室高級成員對他基本上不太理睬，部分成員甚至從葬禮開始前到結束之後，都沒有向他打招呼。

哈利的友人很快向Bazaar雜誌網站放話，表示哈利留在英國時間雖然不長，但至少私底下跟女王談過兩次話，跟父親查理與哥哥威廉也談過話。

消息人士透露，因為大家對女王有很重的保護意識，才會對哈利產生怨懟，「他和梅根說了那些話後，幾乎沒人同情他。」

據報導，除了哈利已經返美之外，女王的長子查理王儲與長孫威廉王子也將缺席女王的生日，不會前去拜壽。

女王將在溫莎城堡過生日，由於時值王室為期兩周的服喪期，倫敦塔和海德公園今年都不會為女王舉行鳴炮祝壽的儀式。

女王的95歲生辰在4月21日，不過另有官方壽辰慶典，一般訂於6月第2個星期六。

威廉與哈利17日一起送祖父最後一程。(美聯社)
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哈利 英國女王 梅根

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