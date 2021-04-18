菲立普親王遺下「愛丁堡公爵」頭銜 愛德華王子繼承大熱門

菲立普親王過世，享壽99歲。（路透資料照片）

英國女王 伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王 早前過世，享壽99歲。而他於17日長眠於聖喬治教堂後，他的「愛丁堡公爵頭銜」由誰繼承也引發熱議。雖然王儲查理身為長子，可依法繼承，但是白金漢宮早在1999年公布，將由女王及親王的三子、愛德華王子繼承。

英國每日郵報報導，菲立普在1947年11月與還未登基的伊麗莎白公主成婚。兩人大婚前，公主的父親、英王喬治六世授予未來女婿「愛丁堡公爵」的頭銜。依照王室規定，查理王子將繼承父親爵位，但他同時是第一順位王位繼承人，有可能接下王位，因此爵位將被再授予愛德華。

愛德華王子（左）傳將繼承菲立普親王的「愛丁堡公爵頭銜」。（路透）

57歲的愛德華王子在王位繼承順位為第12位，1999年與公關公司高層蘇菲瓊斯結婚時，獲授予威塞克斯伯爵與伯爵夫人頭銜；而白金漢宮當時也宣布，愛德華王子最終會繼承菲立普親王的愛丁堡公爵頭銜。

愛德華王子於公於私都與菲立普親王有密切連結。菲立普親王於1956年創辦鼓勵年輕人發揮潛能的「愛丁堡公爵獎勵計畫」，這項計畫是親王最熱愛、且最自豪的成就之一。愛德華王子長大後，也與父親一起致力於該計畫，為青少年提供體育訓練，並協助投身義工服務。

目前，愛德華王子是愛丁堡公爵獎勵計畫受託人，也是愛丁堡國際藝術節贊助人，繼續發揚父親的遺願。