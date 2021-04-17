菲立普親王17日舉殯 靈車Land Rover首度亮相

英國菲立普親王17日舉殯，負責載運靈柩的軍綠色Land Rover曝光，這輛改裝的越野車是親王親自參與設計。（路透）

英國女王 伊麗莎白二世夫婿菲立普親王 葬禮將於當地時間17日下午，於聖喬治禮拜堂舉行，親王的靈車坐駕首度曝光。

根據菲立普親王遺願而選用的荒原路華（Land Rover）靈車今天首度在鏡頭前亮相。該座車拆掉後部座椅，改為放靈柩的支架，這輛軍綠色越野車由菲立普親王親自參與設計。葬禮結束後，菲立普親王靈柩將暫放聖喬治禮拜堂皇家墓室，待未來女王駕崩同葬於禮拜堂內的喬治六世紀念堂。

葬禮將是哈利 王子去年卸下王室職務並遷居美國以來，威廉王子和哈利首次聚首，各界也關注兩兄弟能否藉此場合破冰。白金漢宮15日宣布，威廉和哈利不在葬禮並肩而行，由表哥菲立普斯穿插其間；王室成員也不穿軍裝出席葬禮，將和哈利一樣穿黑色西裝。

王室官員拒絕評論隔開威廉和哈利是否是為了避免緊張氣氛。一名王室發言人匿名表示：「我們將不會被捲入那些戲劇性的觀點，這是場葬禮，也已安排妥當，反映女王陛下的期望。」

專家也認為不容易，兩人當天分開行動，恐怕沒有太多交談機會。王室傳記作家萊文說：「如果梅根堅持喪禮結束後，哈利得立刻飛回去，就更沒有適當深入交談的機會。」

此外，由於哈利王子去年年初辭去王室身分、多個榮譽軍銜已被收回，不再被允許在任何場所身著軍裝。為表現王室家庭一致性，伊麗莎白二世傳將決定，王室男性成員改穿黑色西裝參加葬禮，女性則穿簡單黑色服裝。

華爾街日報報導，因新冠肺炎疫情影響，葬禮只會有30人出席，出席者必須戴口罩，並將座位隔開距離。出席者包括女王本人、其兒女、八名孫輩和他們的配偶。女王已故胞妹瑪格麗特公主的孩子、菲立普的三名德國籍親戚、菲立普摯友蒙巴頓伯爵夫人納奇布爾也受邀出席。

英國首相強生選擇不出席讓出名額，哈利的妻子梅根則因懷孕遵醫囑不出席葬禮。

儀式將於當地時間下午3時開始，屆時會鳴炮並全國默哀一分鐘。由於菲立普親王曾在英國皇家海軍服役，葬禮結束時會演奏英國皇家海軍傳統上召集船員戰鬥、船員葬禮歌曲「行動站」。