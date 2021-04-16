我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／印州FedEx爆槍案 至少5死4傷 傳槍手已自盡

打疫苗仍染疫 金山灣區逾百「突破病例」成病毒線索

菲立普親王葬禮 英王室為哈利破例 不穿軍裝改西裝

編譯中心╱綜合15日電

英國菲立普親王的葬禮定於17日舉行，先前有報導指出，由於哈利王子退出王室之舉，導致他連帶失去軍職，屆時葬禮上只能穿「西裝」出席喪禮，成為尷尬的「異類」。

但每日郵報報導，英國女王伊莉莎白二世將在最後一刻批准重大決定，即王室成員不會在親王葬禮上「穿軍裝」，眾人將和哈利一樣穿上黑色西裝，成為王室家族一個多世紀以來，第二次在君主或配偶葬禮上未身穿軍服。

菲立普親王9日病逝，享耆壽99歲，英國王室表示將依照親王生前遺願，以「王家儀式」的葬禮方式取代國葬，除了本身待在英國的王室家庭，移居美國洛杉磯的哈利王子也已抵達倫敦奔喪，目前正在進行隔離。

當擁有軍職的王室核心成員出席葬禮或其他重要場合時，通常會穿上象徵榮譽和身分的軍裝，預計包括威廉王子、查理王子、愛德華王子以及安妮公主都會穿上軍裝參加葬禮，但由於哈利王子在去年初決定放棄王室身分，因此哈利不再被允許在任何場所身著軍裝。

親王葬禮將會是哈利卸下王室職務後首次出席的公開大型活動，但哈利將在葬禮上成為「異類」，連同因身陷富豪艾普斯坦醜聞、同樣辭去王室成員職務的叔叔安德魯王子，成為「唯二」沒穿軍裝的王室成員。可兩人偏偏又是「唯二」曾赴戰場的王室成員，哈利去過阿富汗，安德魯則參加過1982年的福克蘭戰役，是海軍直升機飛行員。

王室專家預期，哈利一參加完祖父菲立普親王的葬禮，就會火速返美，陪伴待產的妻子梅根。媒體報導，哈利回到英國一方面是尋求和解，但不表示他想多留在英國，極可能葬禮後24小時內就機返美。

由於受到防疫規定影響，只有30人可以出席葬禮，威廉、哈利和菲立普親王四名子女將跟隨靈柩移送到聖喬治教堂；威廉和哈利則不會並肩而行，中間由菲利普斯隔開。所有出席葬禮的人都會戴口罩，遵守減少社交接觸的措施。

其他出席葬禮的王室成員還包括卡蜜拉、凱特、菲立普所有孫兒孫女和他們的配偶、瑪嘉烈公主的子女。菲立普三位德國親戚都獲邀出席，分別是巴登王儲伯恩哈德（Bernhard）、黑森領主多納圖斯（Donatus）和霍恩洛厄朗根堡王子菲利普（Philipp）。

哈利 英國女王 菲立普親王

上一則

倒數100天 疫情又惡化…日執政黨高層認「東奧取消」是選項

延伸閱讀

兄弟情難修復？菲立普親王葬禮 哈利、威廉不會並肩走

兄弟情難修復？菲立普親王葬禮 哈利、威廉不會並肩走
BBC報導菲立普親王死訊 接獲近11萬份投訴

BBC報導菲立普親王死訊 接獲近11萬份投訴
迫不及待 哈利參加祖父葬禮後24小時內傳將火速返美

迫不及待 哈利參加祖父葬禮後24小時內傳將火速返美
獨缺亞契？英王室公布菲立普與7曾孫溫馨同框照

獨缺亞契？英王室公布菲立普與7曾孫溫馨同框照

熱門新聞

丹麥衛生局長布勞斯特倫14日召開AZ疫苗停打相關記者會，才進行到一半，同台的藥物管理局主任譚賈．艾瑞克克森(右)突然暈倒在地。圖／擷自YouTube

丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫

2021-04-15 09:51
菲立普親王過往花邊新聞不斷，其中最廣為人道的就是艷舞女郎、演員柯克伍德。（取材自維基百科）

世界美腿、馬車玩伴… 菲立普親王外遇傳聞不斷

2021-04-10 02:22
英國女王伊麗莎白二世(右)今天痛失結縭73年的夫婿菲立普親王(左)。美聯社

英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可

2021-04-09 09:23
菲立普親王與女王（右前）與第二代查理和妻子卡蜜拉（左），以及第三代的哈利與梅根（右後）、威廉與凱特夫妻（左後）出席2017年耶誕的教堂活動。美聯社

網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定

2021-04-09 20:30
白金漢宮9日表示，英國女王伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王（PrincePhilip）已經辭世，享耆壽99歲。取材自推特

白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲

2021-04-09 07:31
菲立普親王(左)的葬禮將於17日舉行，哈利王子(右二)將會返國奔喪，他的懷孕妻子梅根則不會同行。圖為哈利王子和爸爸、祖父參加戴安娜王妃葬禮。(美聯社)

菲立普親王葬禮限30人 哈利王子將返英 梅根懷孕不旅行

2021-04-10 17:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫

丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫
芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視

芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視
花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內

花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內
加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了

加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了
鑽戒哥一次拿出五枚鑽戒求婚 女友的回答是...

鑽戒哥一次拿出五枚鑽戒求婚 女友的回答是...