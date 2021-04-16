菲立普親王葬禮 英王室為哈利破例 不穿軍裝改西裝

英國菲立普親王 的葬禮定於17日舉行，先前有報導指出，由於哈利 王子退出王室之舉，導致他連帶失去軍職，屆時葬禮上只能穿「西裝」出席喪禮，成為尷尬的「異類」。

但每日郵報報導，英國女王 伊莉莎白二世將在最後一刻批准重大決定，即王室成員不會在親王葬禮上「穿軍裝」，眾人將和哈利一樣穿上黑色西裝，成為王室家族一個多世紀以來，第二次在君主或配偶葬禮上未身穿軍服。

菲立普親王9日病逝，享耆壽99歲，英國王室表示將依照親王生前遺願，以「王家儀式」的葬禮方式取代國葬，除了本身待在英國的王室家庭，移居美國洛杉磯的哈利王子也已抵達倫敦奔喪，目前正在進行隔離。

當擁有軍職的王室核心成員出席葬禮或其他重要場合時，通常會穿上象徵榮譽和身分的軍裝，預計包括威廉王子、查理王子、愛德華王子以及安妮公主都會穿上軍裝參加葬禮，但由於哈利王子在去年初決定放棄王室身分，因此哈利不再被允許在任何場所身著軍裝。

親王葬禮將會是哈利卸下王室職務後首次出席的公開大型活動，但哈利將在葬禮上成為「異類」，連同因身陷富豪艾普斯坦醜聞、同樣辭去王室成員職務的叔叔安德魯王子，成為「唯二」沒穿軍裝的王室成員。可兩人偏偏又是「唯二」曾赴戰場的王室成員，哈利去過阿富汗，安德魯則參加過1982年的福克蘭戰役，是海軍直升機飛行員。

王室專家預期，哈利一參加完祖父菲立普親王的葬禮，就會火速返美，陪伴待產的妻子梅根。媒體報導，哈利回到英國一方面是尋求和解，但不表示他想多留在英國，極可能葬禮後24小時內就機返美。

由於受到防疫規定影響，只有30人可以出席葬禮，威廉、哈利和菲立普親王四名子女將跟隨靈柩移送到聖喬治教堂；威廉和哈利則不會並肩而行，中間由菲利普斯隔開。所有出席葬禮的人都會戴口罩，遵守減少社交接觸的措施。

其他出席葬禮的王室成員還包括卡蜜拉、凱特、菲立普所有孫兒孫女和他們的配偶、瑪嘉烈公主的子女。菲立普三位德國親戚都獲邀出席，分別是巴登王儲伯恩哈德（Bernhard）、黑森領主多納圖斯（Donatus）和霍恩洛厄朗根堡王子菲利普（Philipp）。