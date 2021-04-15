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英女王堅強又敬業 夫婿去世4天後恢復工作

編譯中心╱綜合14日電
英女王伊麗莎白二世在丈夫菲立普親王離世4天後，於13日首次執行君主職務。(美聯社資料照片)
英女王伊麗莎白二世在丈夫菲立普親王離世4天後，於13日首次執行君主職務。(美聯社資料照片)

英女王伊麗莎白二世在丈夫菲立普親王離世4天後，於13日首次執行君主職務，主持王室宮務大臣皮爾伯爵（Earl Peel）的退休儀式。

王室聲明指出，女王在溫莎堡主持皮爾伯爵的退休儀式，並收回其皇室權杖和徽章。

王室成員目前正為菲立普親王進行為期兩周的哀悼期，期間會在合適情況下繼續執行公務，而皮爾伯爵是王室最高級的內廷官員，專門負責籌備皇家儀式。

皮爾伯爵於去年退休，結束長達14年的任期，並由前軍情五處首長帕克（Andrew Parker）接任宮務大臣位置，他恰好在菲立普親王去世前一周開始新的職務。

伊麗莎白二世的下一個公開行程就是17日舉行的菲立普親王喪禮。據悉，雖然皮爾伯爵已退休，但對皇家儀式駕輕就熟的他仍監督了整個葬禮的準備工作。

根據太陽報報導，由於距離菲利浦親王的逝世才過了4天，不少人都十分驚訝看到女王的現身，而且現場看起來精神狀態還算不錯，表情上也非常自然，讓不少人十分佩服女王的工作態度。而其實先前王室內部就有人曾經表示，女王一直以來都讓人感到十分驚訝，因為他在面對大小變故的時候，都能夠迅速的調整好自己的狀態。

皮爾伯爵於去年退休，結束長達14年的任期，雖然已退休，但對皇家儀式駕輕就熟的他仍...
皮爾伯爵於去年退休，結束長達14年的任期，雖然已退休，但對皇家儀式駕輕就熟的他仍監督了訂於17日舉行的菲立普親王葬禮的準備工作。(取材自臉書)

退休 菲立普親王 皇家

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