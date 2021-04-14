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友人說梅根不想成為親王葬禮焦點 專家：那就安靜點

編譯周辰陽／綜合報導
英國哈利王子的妻子梅根，攝於2020年3月。（美聯社）
英國哈利王子的妻子梅根，攝於2020年3月。（美聯社）

英國女王伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王辭世，哈利王子返英奔喪，身懷六甲的妻子梅根沒有隨行。雖然友人向小報宣稱她不想偷走葬禮的媒體鎂光燈，一位王室專家仍狠批，梅根要是真的這樣想，就「應該安靜點」。

儘管梅根方面沒有證實「友人」轉述的談話，也沒有就此公開做出任何發言，曾為哈利王子作傳的作家列文（Angela Levin）仍在推特批評，「如果梅根不想成為『葬禮的注目焦點』，告訴『友人』她『崇拜菲立普親王』，她已經準備好『原諒王室』，那她就應該安靜。這三個論點全都相反地顯示她擺出儼然以恩人自居和不切實際的舉止，我才不信」。

列文向太陽報網站解釋，「我覺得讓人驚訝的是，某人成為王室成員的時間非常短暫，已厚顏無恥地覺得她會變成當上女王夫婿70多年的99歲最非凡男人的葬禮注目焦點。我覺得妳應該憑直覺退居二線，如果妳認為妳會（吸引注意力）的話，妳就不會講任何話」。

列文說，「妳來，妳會非常安靜，妳坐在後方，如妳被告知的穿上一身黑。如果妳不想成為注目焦點，那就安靜」。她還指出，因為哈利必須進行隔離，加上時機真的不宜，威廉跟他不太可能在菲立普親王葬禮舉行之前討論歐普拉重磅專訪，「但我認為合適的談話會在葬禮後發生，我希望它能開始一些事情」。

梅根 哈利 菲立普親王

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