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梅根不返英奔喪 因崇拜菲立普親王 有「這層顧慮」

編譯周辰陽／綜合報導
已故的菲立普親王（左二）、威廉王子夫人凱特（左一）、哈利（右一）與妻子梅根（右二）同框照片，攝於2017年耶誕節。梅根的朋友告訴小報，梅根不隨哈利奔喪，一方面是因為醫囑，另一方面是她不想成為菲立普親王葬禮的注目焦點。（美聯社）
已故的菲立普親王（左二）、威廉王子夫人凱特（左一）、哈利（右一）與妻子梅根（右二）同框照片，攝於2017年耶誕節。梅根的朋友告訴小報，梅根不隨哈利奔喪，一方面是因為醫囑，另一方面是她不想成為菲立普親王葬禮的注目焦點。（美聯社）

英國女王伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王辭世，哈利王子飛返倫敦奔喪，懷孕約6個月的妻子梅根則接受醫囑留在美國加州。她的朋友向每日郵報網站獨家披露，梅根不想成為菲立普親王葬禮的注目焦點，也指她「崇拜親王，（與他）有著特殊連結」。

跟梅根往來密切的一位內部人士表示，梅根稱她現在的主要考量就是支持哈利，也交給他決定她是否要出席葬禮，並指這些時候正是「家族應該團聚，將他們的分歧放到一旁與團結一致」。梅根還說，「這是菲立普親王會想要的，她願意諒解與向前邁進」。

雖然梅根仍有可能趕在17日的葬禮前飛到英國，內部人士稱她的母親朵莉亞（Doria Ragland）「堅定」認為懷孕期間不應旅行，「朵莉亞堅持梅根留下來，從遠方支持哈利。就跟哈利一樣，朵莉亞非常保護梅根，不希望看到她將她自己的健康置於危險之中。壓力是梅根現在最不需要的事情」。

這位內部人士還表示，梅根稱她有沒有出席菲立普親王的葬禮都不會改變她跟女王的關係。她說女王了解她的缺席，希望她保持安全與胎兒健康，「梅根說這是哈利修補他跟兄長與父親關係的合適時機，她不需要為此出現在那裡」。

梅根 哈利 菲立普親王

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