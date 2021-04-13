哈梅惹怒菲立普親王？王室作家：其實他同情孫子

哈利王子已返英奔喪。圖為2014年哈利（右）與菲立普親王在白金漢宮看遊行。（美聯社資料照片）

有英媒將菲立普親王 的死歸咎到哈利 與梅根接受專訪、大爆王室秘辛，氣得他身體狀況惡化。不過撰寫菲立普專書的作者蓋爾斯布蘭德瑞斯表示，菲立普雖然認為哈利和梅根去做電視專訪簡直瘋了，卻也同情孫子對於英國 媒體的不信任，接受哈利去做自己想做的。

蓋爾斯表示他的消息來源透露，菲立普覺得哈利與梅根要卸下王室重要成員身分不是正確的決定。菲立普固然支持哈利去追求自己要的生活，也心知他與梅根一定得付出與王室公務切割的代價，但對兩人的電視訪問不以為然，就像多年前對黛安娜在電視上談婚變一樣不認同。

不過，不管彼此有多少意見不和，身為長輩的菲立普沒和孫子哈利撕破臉。目前哈利已經返回英國，隔離幾天後將出席爺爺的喪禮。

哈利（左）與哥哥威廉（右）都要出席爺爺菲立普（中）的喪禮。圖為3人2015年共同出席一向活動。（路透資料照片）

此外，威廉王子和弟弟哈利，今天齊聲讚揚祖父菲立普親王對女王的盡職奉獻。威廉說，祖父會希望王室成員繼續日常工作；返國奔喪的哈利則說，全英國會哀傷懷念祖父。

路透報導，女王長孫威廉王子發布聲明表示，菲立普親王成就非凡，「我的祖父是位非凡男性，並屬於一個非凡世代。我的祖父對他的國家和大英國協、對他的妻子暨女王，以及對我們家族的付出，定義了他一世紀長的一生。」

據悉已從美國返抵英國的哈利王子也發布聲明，形容祖父菲立普親王是一位「全心付出、有榮譽心和十分幽默」的男性。

哈利說：「他與女王陛下結縭73年、陪在她身旁期間，一直是她的堅實支柱，對她的奉獻無與倫比。」「我雖然還能繼續說下去，但我知道，這時候他會手上拿著啤酒、對我們所有人說：『噢，繼續幹活吧！』所以，說到這裡，爺爺，謝謝你的效力、你對奶奶的奉獻，以及你總是做自己。」