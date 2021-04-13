真心想娶真子公主？日準駙馬擬出錢擺平母親爛帳

真子公主（右）與大學同學小室圭2017年訂婚。（路透資料照片）

日本 皇嗣秋篠宮文仁親王的長女真子，2017年宣布與大學同學小室圭訂婚至今仍未完婚。小室12日透過律師表示，有關他母親與前未婚夫之間的金錢問題，他有意拿出解決金處理這項糾紛。

29歲的小室與同齡的真子2017年宣布訂婚後，被周刊雜誌陸續爆料他母親與前未婚夫之間有金錢糾紛，掌管日本皇室事務的宮內廳2018年宣布兩人婚期延後，兩人至今連訂婚儀式也尚未舉辦。

小室8日透過律師發了28張A4紙的說明文給媒體，寫道：「我結婚的心意不變。」並在文中詳細說明母親與前未婚夫之間的金錢糾紛。NHK報導，小室12日再透過代理人、律師表示，希望以書面說明事情的來龍去脈並更正不實的報導內容，以讓大眾「更清楚事實」。

小室的律師表示，小室要與母親的前未婚夫充分溝通來解決事情是有困難的，小室和母親知道確實獲得母親前未婚夫的支援，也心存感激。目前，小室有意以拿出「解決金」的方式解決金錢糾紛，「小室的這個作法，事先有與真子商量過」。

小室在長文中寫道，自己先前不採取拿出「解決金」擺平事情的手段，是因為無法接受「不管原因為何，只為了早日解決問題就將本來並非借款的當成借款處理」。他說，如果支付解決金，意味著連他「未來的家人」在內，也會被持續認為是借錢不還的人，這是攸關名譽的問題。

不過，外界對小室的負面評價似乎未因此改觀。東京 體育報報導，小室用學術論文方式解說金錢糾紛一事，很多法律專家或民眾給予負評，指出很難讓人看懂；而且現在的情況，就算小示願意拿出解決金擺平糾紛，似乎也已難以挽回劣勢。

知名藝人、63歲的宮崎縣前知事，同時也是眾議院議員的東國原英夫，12日也在個人社群 上發文表示，小室圭現在才想要支付解決金，「已經晚了」。

日本朝日新聞報導，小室的母親小室佳代與一名男子於2010年至2012年之間有婚約，期間這名男子曾支付生活費等逾400萬日圓（約3.6萬美元）給小室家。有關金錢糾紛，小室佳代的前未婚夫認為是借款，但小室與母親認為是「金援」，雙方看法不同。