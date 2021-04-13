我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女警誤開真槍擊斃非裔男 群眾抗議 明州宣布宵禁

「抗體藥」注入立即免疫 雷傑納隆：更能根除病毒

真心想娶真子公主？日準駙馬擬出錢擺平母親爛帳

編譯中心／綜合12日電
真子公主（右）與大學同學小室圭2017年訂婚。（路透資料照片）
真子公主（右）與大學同學小室圭2017年訂婚。（路透資料照片）

日本皇嗣秋篠宮文仁親王的長女真子，2017年宣布與大學同學小室圭訂婚至今仍未完婚。小室12日透過律師表示，有關他母親與前未婚夫之間的金錢問題，他有意拿出解決金處理這項糾紛。

29歲的小室與同齡的真子2017年宣布訂婚後，被周刊雜誌陸續爆料他母親與前未婚夫之間有金錢糾紛，掌管日本皇室事務的宮內廳2018年宣布兩人婚期延後，兩人至今連訂婚儀式也尚未舉辦。

小室8日透過律師發了28張A4紙的說明文給媒體，寫道：「我結婚的心意不變。」並在文中詳細說明母親與前未婚夫之間的金錢糾紛。NHK報導，小室12日再透過代理人、律師表示，希望以書面說明事情的來龍去脈並更正不實的報導內容，以讓大眾「更清楚事實」。

小室的律師表示，小室要與母親的前未婚夫充分溝通來解決事情是有困難的，小室和母親知道確實獲得母親前未婚夫的支援，也心存感激。目前，小室有意以拿出「解決金」的方式解決金錢糾紛，「小室的這個作法，事先有與真子商量過」。

小室在長文中寫道，自己先前不採取拿出「解決金」擺平事情的手段，是因為無法接受「不管原因為何，只為了早日解決問題就將本來並非借款的當成借款處理」。他說，如果支付解決金，意味著連他「未來的家人」在內，也會被持續認為是借錢不還的人，這是攸關名譽的問題。

不過，外界對小室的負面評價似乎未因此改觀。東京體育報報導，小室用學術論文方式解說金錢糾紛一事，很多法律專家或民眾給予負評，指出很難讓人看懂；而且現在的情況，就算小示願意拿出解決金擺平糾紛，似乎也已難以挽回劣勢。

知名藝人、63歲的宮崎縣前知事，同時也是眾議院議員的東國原英夫，12日也在個人社群上發文表示，小室圭現在才想要支付解決金，「已經晚了」。

日本朝日新聞報導，小室的母親小室佳代與一名男子於2010年至2012年之間有婚約，期間這名男子曾支付生活費等逾400萬日圓（約3.6萬美元）給小室家。有關金錢糾紛，小室佳代的前未婚夫認為是借款，但小室與母親認為是「金援」，雙方看法不同。

日本 社群 東京

上一則

緬甸軍政府爆扣留「示威者屍體」 逼家屬付贖金

下一則

刺胳針期刊：英新冠變種傳染力強 不會讓病情加重

延伸閱讀

小室圭想娶真子公主 擬出資解決母親金錢糾紛

小室圭想娶真子公主 擬出資解決母親金錢糾紛
10年財務造假 樂視網和賈躍亭被罰逾7319萬美元

10年財務造假 樂視網和賈躍亭被罰逾7319萬美元
「永遠的玉女」婚後淡出27年 網讚李碧華氣質依舊

「永遠的玉女」婚後淡出27年 網讚李碧華氣質依舊
「再通膨交易」是美國的產物 反成為其他G7國家的煎熬

「再通膨交易」是美國的產物 反成為其他G7國家的煎熬

熱門新聞

接種新冠疫苗示意圖。（新華社）

研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力

2021-04-07 22:08
菲立普親王過往花邊新聞不斷，其中最廣為人道的就是艷舞女郎、演員柯克伍德。（取材自維基百科）

世界美腿、馬車玩伴… 菲立普親王外遇傳聞不斷

2021-04-10 02:22
英國女王伊麗莎白二世(右)今天痛失結縭73年的夫婿菲立普親王(左)。美聯社

英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可

2021-04-09 09:23
菲立普親王與女王（右前）與第二代查理和妻子卡蜜拉（左），以及第三代的哈利與梅根（右後）、威廉與凱特夫妻（左後）出席2017年耶誕的教堂活動。美聯社

網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定

2021-04-09 20:30
白金漢宮9日表示，英國女王伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王（PrincePhilip）已經辭世，享耆壽99歲。取材自推特

白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲

2021-04-09 07:31
菲立普親王(左)的葬禮將於17日舉行，哈利王子(右二)將會返國奔喪，他的懷孕妻子梅根則不會同行。圖為哈利王子和爸爸、祖父參加戴安娜王妃葬禮。(美聯社)

菲立普親王葬禮限30人 哈利王子將返英 梅根懷孕不旅行

2021-04-10 17:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟
接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒
射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動

射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動
英國數百綿羊疑被催眠或發呆 圍成神秘巨大同心圓

英國數百綿羊疑被催眠或發呆 圍成神秘巨大同心圓