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哈利返英奔喪能與王室破冰？專家：兄弟可能和解…

編譯中心／綜合11日電
英國哈利王子（右）將返回英國參加祖父葬禮，外界關注他和哥哥威廉王子（左）是否能藉此改善關係。（路透）
英國哈利王子（右）將返回英國參加祖父葬禮，外界關注他和哥哥威廉王子（左）是否能藉此改善關係。（路透）

英國白金漢宮10日宣布，菲立普親王喪禮17日將在溫莎堡聖喬治教堂舉行，哈利王子將獨自返英奔喪，孕妻梅根則遵醫囑不會前往。而外界也紛紛關注，哈利與哥哥威廉、父親查理這次見面，是否能藉此重修舊好。

此外，英國菲立普親王陪伴英國女王長達73年，讓外界十分關注女王的近況，兩人次子安德魯王子11日公開表示，女王在丈夫菲立普離世後感到生命「留下巨大空洞」。安德魯王子表示，女王是個「堅強的人」，在父親逝世後，女王一直在「沉思」，他強調，王室成員「正團結起來、確保我們有給予女王支持」。

紐約時報報導，哈利這次回國，將被迫跟哥哥威廉王子與父親查理王子會面，這引發外界揣測，他這次跟家人重聚能否修補跟家族的嚴重裂痕，還是加劇彼此間的不合。哈利在上月的一場爆炸性專訪中說，他的父兄被困在不愉快的王室生活中。  

王室歷史學家朱諾說：「哈利會回來，兩兄弟會見面，幸運的話，或許還可能因他們祖父之死和解。家庭內部發生了一場戰爭，並在公眾面前上演。這是這個家庭不想要發生的事。」 

親王的喪禮將於17日舉行，白金漢宮拒絕談論細節；且由於新冠疫情，儀式規模將縮減，謝絕外界觀禮。不過據英媒報導，菲立普親王生前規畫自己的喪禮，王室則大抵遵從其遺願安排，屆時將由他親自參與設計運送的荒原路華（Land Rover）靈車來運送其靈柩。

綜合媒體報導，菲立普愛自己開車，近年仍不時駕駛Range Rover出遊，直到2019年發生車禍後被吊銷駕照。主持汽車節目的名嘴克拉克森就曾稱荒原路華為「車界中的菲立普親王」。

菲立普親王的葬禮將於英國17日下午3時在溫莎堡的聖喬治教堂舉行。為彰顯菲立普一生跟軍隊密切連結，移靈沿途會有陸海空軍夾道相送，並有軍人鳴槍。葬禮完成後，靈柩會暫放在聖喬治教堂的皇家墓室，待女王駕崩，夫婦就會同葬於教堂內的喬治六世紀念堂，與女王父母和女王妹妹一同長眠。

次子：女王「生命留巨大空洞」

 

 英國菲立普親王陪伴英國女王長達73年，讓外界十分關注女王的近況，兩人次子安德魯王子11日公開表示，女王在丈夫菲立普離世後感到生命「留下巨大空洞」。安德魯王子表示，女王是個「堅強的人」，在父親逝世後，女王一直在「沉思」，他強調，王室成員「正團結起來、確保我們有給予女王支持」。

英國女王 菲立普親王 哈利

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