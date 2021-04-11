哈梅10字聲明悼菲立普親王挨批冷血 梅根再成英國公敵

哈利王子與妻子梅根的Archewell基金會在官方網站，在深色背景寫下：「謝謝您的奉獻，我們會非常想念您。」聲明簡短。（取材自Archewell基金會官方網站）

英國女王 夫婿菲立普親王 去世，現居美國的哈利王子與妻子梅根 的Archewell基金會在官方網站取消所有頁面連結和選單，在深色背景寫下幾行字：「緬懷愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）殿下（1921-2021）。謝謝您的奉獻，我們會非常想念您。（Thank you for your service…you will be greatly missed.）」10字簡短聲明，引起網友不滿，狠批「冷血」。

當全英國籠罩在菲立普親王逝世的哀傷中，不少網友料定對梅根不友善的八卦媒體，絕對會把責任怪到她頭上，出現一堆嘲諷文。有人指梅根的死對頭「每日郵報」已經做好兩份專欄，其一題目是：為何梅根缺席葬禮是對王室的侮辱；另外一個題目則是：梅根意圖要在原本平靜的場合搶鋒頭。總之，不管梅根是否隨丈夫哈利返英，都會被罵。

另有網友預測英國報紙前一天的標題下：「安息吧，菲立普親王」；隔天的標題就會是：「梅根是否造成菲立普親王去世的罪魁禍首？」或質疑她的電視專訪是摧毀菲立普親王健康的最後一根稻草。其實，英國已有媒體批評梅根執意受訪，「害」菲立普親王無法安心休養，以至於未達百歲壽誕就離世。

至於「每日郵報」則看似稍微克制的寫著菲立普親王在世的最後一年，很遺憾沒辦法在和樂氣氛中度過，因為家族之間的撕裂；又稱他被「最寵愛的王子」哈利傷了心，仍然將箭頭指向哈利與他身旁的梅根。

據傳，遠在美國的哈利已與王室家人通話，要趕回英國參加爺爺的喪禮，梅根則繼續在美國養胎。