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菲立普親王堅強到最後一刻 自行更衣、拒用輪椅

編譯中心／綜合10日電
英國每日郵報破天荒印了144頁，厚得像本雜誌。（取自每日郵報）
英國每日郵報破天荒印了144頁，厚得像本雜誌。（取自每日郵報）

英國女王伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王9日辭世，他在2月中旬就因身體不適入院治療並動了心臟手術，於3月16日出院的身影是最後的公開畫面。菲立普親王人生最後時光都在溫莎堡度過，據消息人士透露，他一直到最後都展現堅強精神，包括堅持自己穿衣、一度拒絕使用輪椅等。而據英媒報導，菲立普親王去世時，女王在他的床邊。

英國「每日郵報」報導，菲立普親王上月出院後表示不想再入院，因為不希望在醫院去世。而據王室消息，菲立普親王近幾周身體虛弱，仍堅持照顧自己，有一次老花眼鏡不慎掉落，他立即婉拒想上前幫助的男僕，舉起手表示：「不要緊，我自己來。」

此外，菲立普親王出院後變得安靜，每天有很長時間臥床休息，稍有精神時會自己穿衣打扮，出門散步、曬太陽等。據報導，他行動不便，須拄拐杖在屋內走動，偶爾坐輪椅，由他人推動；據王室職員表示，當菲立普親王第一次在房內看到輪椅時大喊：「把那該死的東西從我視線上拿走！」突顯不願示弱的一面。

八卦報罕見印144頁 BBC紀念節目過量挨批

此外，英國媒體皆大篇幅報導菲力普親王9日逝世消息，10日出刊的每日郵報更印製了144頁，是該報有史以來之最，詳細報導菲立普的生平與軍旅生涯，包括二戰期間在前線的表現。而英國廣播公司（BBC）製作大量的菲立普逝世消息和相關特別節目，不料卻被大量投訴，指這些報導擠壓掉很多原先安排的節目，BBC只好成立熱線，處理排山倒海的投訴電話。

菲立普親王 英國女王 八卦

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