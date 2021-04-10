世界美腿、馬車玩伴… 菲立普親王外遇傳聞不斷

菲立普親王過往花邊新聞不斷，其中最廣為人道的就是艷舞女郎、演員柯克伍德。（取材自維基百科）

菲立普親王 與英女王伊麗莎白二世結連理逾70年。雖然兩人形影不離，但以自由形象出名的的菲立普，過往花邊新聞不斷，其中最廣為人道的就是艷舞女郎、演員柯克伍德（Patricia Kirkwood）。

香港 01報導，英國一名專門報導王室新聞的記者蘇厄德（Ingrid Seward）曾出書指出，菲立普親王於1948年經朋友介紹，在倫敦 競技場劇院初次見到當紅女星柯克伍德。當時柯克伍德外型姣好，一雙修長美腿甚至有「世界第八大奇觀」之稱。

來源：YouTube

稱報導，二人共會面多達七次。當時菲立普親王已經與尚未登基的伊麗莎白結婚，後者懷有查理王子八個月。2007年，86歲的柯克伍德離世，她一直以來都否認與菲立普發生婚外情，並稱如果沒見過對方，自己的生活會更簡單快樂。

另一位與菲立普親王傳緋聞多年的是布拉伯恩夫人（Lady Brabourne）。布拉伯恩夫人現年64歲，自1994年以來一直是菲立普親王參加馬車駕駛比賽的伙伴。消息人士稱，她是王子的紅顏知己，英女王則一直正面面對這段關係，不時邀請布拉伯恩夫人。

此外，「眾生相」(People)雜誌曾報導，菲立普親王是希臘歌舞表演明星科爾代（Hélène Cordet）兩名子女的生父，而非只是教父，不過科爾代堅決否認。好萊塢女星奧伯倫（Merle Oberon）、馬西（Anna Massey）等人，也被指與菲立普親王有過婚外情，但都被否認。

菲立普還曾被傳有24位私生子女，後來證實是一家德國媒體將「乾兒子女兒」錯譯為「私生子女」造成的誤會。