菲立普親王生前常失言 曾嘲笑中國人「瞇瞇眼」

菲立普親王1986年與英女王訪問中國時，曾對英國留學生說：「如果你們在這裡再待久一點，就會變成瞇瞇眼。」圖為中國國家主席習近平夫婦（右）2015年訪英時，與英女王夫婦觀賞白金漢宮的藏品中國兵馬俑。（路透）

英國女王 伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王 辭世，享耆壽99歲。菲立普親王和女王鶼鰈情深出名，女王稱他是自己的「力量與支柱」，但菲立普親王心直口快，失言同樣有名，例如曾說「在中國待久了會變瞇瞇眼」。

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菲立普親王常在訪問他國時，冒出驚人語錄，1986年他與英女王一起訪問中國時，對一群英國留學生說：「如果你們在這裡再待久一點，就會變成瞇瞇眼。」他還以「可怕」（ghastly）形容北京。

1992年，菲立普親王訪問澳洲 ，當被詢問要不要摸摸無尾熊時，他說：「噢，不。我可能會得一些怪病。」2002年再訪問澳洲時，他問當地原住民：「（你們）還在擲茅嗎？」

1993年他訪問匈牙利，對一名在地英國人說：「你在這裡應該還沒待太久，你還沒有啤酒肚。」隔年訪問開曼群島時，他對一名當地富翁說：「你們大部分的人不都是海盜的後代嗎？」

在國內，菲立普親王更是不遮掩心直口快的個性。1981年經濟衰退時期，他說：「每個人都在說要有更多休閒時間，現在他們又抱怨沒有工作。」

1996年3月發生蘇格蘭丹布蘭中學大屠殺，造成16名學生、一名教師身亡，社會上興起槍枝管制聲浪。菲立普親王當時說：「假設一名板球手突然決定闖進校園，用板球球棒打死一堆人。我的意思是，板球手很輕易可以做到這件事，難不成要因此禁用板球球棒嗎？」

菲立普親王在2017年從公職退休後，也曾引起爭議。2019年初，97歲的他駕車與一輛汽車相撞，車上兩名女性送醫；事後傷者批評王室沒道歉，而菲立普親王在事隔48小時後又被拍到駕車且沒有繫上安全帶，最終他自願放棄駕駛執照。

主張實行共和制的組織「共和」行政總裁史密斯曾批評，菲立普親王的言論「反映50年代上層階級的種族主義態度」。