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預產期在初夏 梅根將在加州豪宅生下英國王室成員

編譯中心╱綜合31日電
英國王子哈利與妻子梅根接受美國脫口秀節目主持人歐普拉專訪，在英國引起很大爭議。(路透)
英國王子哈利與妻子梅根接受美國脫口秀節目主持人歐普拉專訪，在英國引起很大爭議。(路透)

首位在美出生的英王室成員

根據美國紐約郵報所屬的娛樂新聞網站Page Six獨家指出，出走英國王室一週年的哈利王子與太太梅根（Meghan Markle）打算在美國家中生產，據鏡周刊報導，他們3月7日接受美國脫口秀女王歐普拉的專訪時，曾提及這胎是女生。預料小女兒也將成為在美國出生的首位英國王室成員。

1450萬美元豪宅 迎接新成員

梅根曾透露，孩子將在初夏出生。而據悉梅根在2019年生長子亞契時，原本也打算在倫敦家中生產，不過後來因過預產期一週還沒有生產跡象，醫生建議她還是到醫院生產。去年3月31日，哈林與梅根宣布卸下王室職務，移居美國，在加州也購入1,450萬美元的豪宅，消息人士指出，因為有美麗的家，梅根與哈利這次真的要在家生小孩。而該新成員將成為排名第8的英國王位繼承人。

據本報系聯合報報導，去年3月31日，英國哈利王子與妻子梅根宣布卸下王室職務，形同丟下震撼彈。日前接受美國脫口秀女王歐普拉專訪的爆料，更是雪上加霜。兩人脫離王室屆滿周年，英國王室傳記作家朱諾（Penny Junor）用「背叛」（betray）形容兩人的出走以及接受訪問抱怨王室，包括讓外界質疑王室有種族歧視。

出走英國王室 傳記作家：背叛 

朱諾認為，兩人自願選擇離開，對王室形象的打擊比當年愛德華八世被迫遜位還要嚴重，差別在於主動和被動。

而哈利嫂嫂凱特過去因為身為未來英國王后，始終被皇室塑造出完美好媳婦的形象，梅根的控訴讓外界驚覺凱特也許有公眾不熟悉的另外一種面貌。

不過對凱特自己的家人而言，她的形象不容踐踏，富商小舅蓋瑞高史密斯忍不住砲轟：「我絕對不相信凱特把梅根氣到哭，我從她出生就看她到現在，她的骨子裡沒有任何一點刻薄的成分，那完全不合她的本性，她的內在比外在更可愛。」

話鋒一轉，提到梅根，蓋瑞可就沒有在客氣：「要是有誰像小女生一樣耍脾氣，一定是梅根，凱特只會想辦法讓整件事和平收場。」蓋瑞壓根兒不相信梅根說的任何一個字：「她是個好萊塢演員啊，她們最清楚怎麼操弄觀眾。」

但蓋瑞自身也是非常有爭議的人物，他與3任前妻都結婚沒幾年就離婚，和第4任妻子則曾因爭執、動粗被逮捕，要付出保釋金才能返家，外界一直視他為凱特的家族中問題最大的害群之馬，與其他人的優雅形象不符合。

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