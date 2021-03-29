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「自己人」更惡毒？美雜誌批梅根有病 想毀掉威廉凱特

記者蘇詠智／綜合報導
梅根在電視專訪中的談話，引起很大的連鎖反應。（歐新社）
梅根在電視專訪中的談話，引起很大的連鎖反應。（歐新社）

英國哈利王子與妻子梅根在歐普拉的電視專訪上揭露在王室內受到的委屈，引發全球熱烈討論，也在英美之間造成兩極化的迴響，美國主流輿論多挺梅根，認為她勇於面對一度憂鬱到差點以為活不下去的傷痛，大膽說出真心話，而英國人則大都氣氛梅根對王室不敬，將家醜攤開別有所圖。

不過真正狠辣的往往是「自家人」，美國八卦刊物「國家詢問報」最新一期拿梅根的精神狀況做為封面標題，直指她根本是病態的騙子、充滿自戀心態的躁鬱症患者，故意在電視上把話講得很嚴重，拿自己的一條命來加強她對於王室的攻擊力道，骨子裡就是在針對哈利的兄嫂、也就是英國未來的國王與王后威廉和凱特

「國家詢問報」雖是美國的刊物，卻是梅根一向深惡痛絕的八卦小報，因而對她的批判和攻擊，永遠不會輸給英國的那些媒體。該雜誌最新一期號稱找來「專家」評估梅根的心理健康，得到的結論就是她陰險惡毒，不惜揚言曾經想自殺，就是要給威廉、凱特致命一擊，她就是受不了王室大家把威廉跟凱特捧在手掌心，始終視她與哈利為次要，於是從羞辱、還擊王室中得到很多的樂趣。

專門打臉八卦的網站稱「國家詢問報」對於梅根始終沒有多少好話，也沒有多少實話，這一次不過是重施故計，稍微有思考能力的人都不會相信。其實以「國家詢問報」的邏輯，雖然是狠狠打擊梅根，卻也沒幫到英國王室，畢竟按照他們的描述，要不是王室大小眼、對兩位王子和妻子有明顯差別待遇，怎麼會讓梅根不惜一切都要報復？問題的根源不就在王室？

梅根 英國 凱特

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