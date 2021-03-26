英國王位第22順位繼承人報到 女王第10個曾孫浴室地板出生

安妮公主的女兒扎拉·廷德爾生下了一個男寶寶，這是英國女王的第10個曾孫。(美聯社)

英國 女王伊麗莎白二世的外孫女扎拉·廷德爾（Zara Tindall）近日在家中產下一名男嬰，成為女王的第10個曾孫以及英國王位第22順位繼承人。

綜合媒體報導，扎拉的丈夫、英國橄欖球隊隊長邁克·廷德爾（Mike Tindall） 24日宣布了寶寶的誕生。邁克稱，孩子在21日下午6時許出生，還說，孩子來得非常快，出生在浴室的地板上。

廷德爾夫婦的發言人稱，新生兒出生時重8磅4盎司（約3.74公斤），取名盧卡斯·菲利普·廷達（Lucas Philip Tindall），很顯然，中間名字是在向曾外公致敬。

白金漢宮的一名發言人向CNN表示，伊麗莎白女王和她的丈夫菲利普親王都非常高興聽到這個消息。

據悉，扎拉·廷德爾是安妮公主的女兒，而安妮公主是伊麗莎白女王的第二個孩子。

對於即將在4月迎來95歲生日的伊麗莎白女王而言，如此高齡者還有那麼的曾孫，真可是喜事一樁。

扎拉和邁克此前已經有兩個女孩，分別是7歲的米婭（Mia）和2歲的莉娜（Lena），而和媽媽一樣，兩個小姑娘都沒有任何的貴族頭銜。據悉，扎拉沒有，是因為她的媽媽安妮公主拒絕了女王的「禮物」，那位被稱為「王室勞模」的公主希望自己的兩個孩子能夠自由自在的生活。