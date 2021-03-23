英女王力除王室「種族歧視」 派專員檢視多元性政策

英國哈利 王子和妻子梅根 接受歐普拉專訪，驚爆英國王室內部有種族歧視 情事。英國媒體報導，白金漢宮正在檢視所有王室的多元性政策，計畫指派一名負責相關政策的專人，讓英國王室更加現代化。

梅根在接受歐普拉專訪時表示，在她懷孕期間，家族裡曾有人和哈利討論孩子生出來膚色會有多黑，顯示英國王室內部存在種族歧視。哈利和梅根不願意透露說出這番話的人究竟是誰，但哈利之後對歐普拉表示，說這話的不是祖母伊莉莎白二世和祖父菲利普親王。

BBC、每日郵報報導，白金漢宮正在檢視多元性政策，女王對於梅根的指控非常重視，計畫指派一名負責相關政策的專人，讓英國王室更加現代化。白金漢宮、克萊倫斯宮和肯辛頓宮的工作人員在未來數周將需要學習相關課程，包括和相關企業和個人商議如何提振王室的聲譽。

王室消息人士表示，雖然王室早有相關的政策和計畫，但沒有出現預期的成效。不過，檢視多元性政策的工作，早在哈利和梅根對王室提出種族歧視指控之前就在進行。

在哈利與梅根的專訪中，疑似種族歧視是對英國王室傷害最大的議題之一。白金漢宮之後發布聲明表示：「得知過去幾年哈利和梅根面對的是如此充滿挑戰的全部情況，整個家族感到難過。」

「（他們）所提出的問題令人關切，尤其是種族問題。儘管記憶或許有些差異，王室仍會認真看待，並會私下處理這些問題。哈利、梅根和（他們的兒子）亞契將永遠是我們所摯愛的家族成員。」威廉王子在面對媒體追問時表示，王室家族「絕不是種族歧視的家族」。