哈利凱特早因為梅根埋下心結？威廉當和事佬不討好

哈利（左起）、威廉與父親查理之間的恩怨，由於梅根和凱特的嫁進王室，更有不一樣的變化。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 早前接受歐普拉電視專訪，大爆與凱特 心結、王室有種族歧視發言等秘辛，掀起的波濤延續至今。而有專家表示，其實哈利梅根與威廉凱特這兩對夫妻，心結早已結下；而威廉友人爆料說，威廉一直居中為弟弟和家族擔任和事佬，打破外界認為他嚴肅、高傲的印象。

英媒報導，有肢體語言專家從哈利、梅根婚後，首度與威廉、凱特等一起出現在白金漢宮公開活動的表情神態看出，哈利那時已對曾經像姊姊般的凱特出現明顯隔閡，直到梅根回過頭和他聊天，他才露出笑容，放鬆警戒。外界推論哈利因為梅根與凱特的爭執，站在護妻的立場，因此心裡開始不滿凱特。

此外，哈利在歐普拉專訪中稱父親與哥哥都「困在王室裡」，似在批評王室強調的「責任」、「犧牲」不合人性，父兄因此鬱鬱寡歡。對此，與梅根結下梁子的「每日郵報」報導，查理和威廉都不覺得為王室奉獻是強人所難，家族反而因此關係緊密。

此外，有威廉友人形容他在王室扮演「和事佬」，在哈利與梅根籌備婚禮、得罪工作人員和他的妻子凱特時，設法在中間打圓場，與外界對他的印象大相逕庭。

哈利談喪母：內心曾留「大洞」

另一方面，哈利最近為故事書「Hospital by the Hill」（暫譯「山邊醫院」）寫序，提到自己在1997年、12歲時喪母，在他心中留下「一個大洞」，但他以過來人身分安慰有父母染疫犧牲的孩子說，隨歲月流逝，那個洞可用「愛與支持填滿」，「我向你們保證，你們一旦準備好講出感受，就會好轉過來和變強」。

據悉，這本書免費贈送給感染新冠肺炎死者的子女，尤其希望鼓勵前線醫護人員的孩子。