英王室面對梅根風暴續滅火？威廉友人稱他認命扛重任
英國哈利王子與妻子梅根在美國媒體女王歐普拉的電視專訪中控訴王室種族歧視、工作人員們擺布一切，哈利還稱父親查理與哥哥威廉都是「陷在這種處境裡不得脫身」，似在指王室最愛標榜的「責任」、「犧牲」既矯情又不合人性，父兄生活在不快樂氣氛中又無法逃離。
對此，一項最在乎公眾形象的王室當然要設法反駁，因而又透過對於哈利、梅根緊迫盯人到讓他們不滿將之視為仇敵的英國媒體放話，表示有人稱威廉並沒有不樂於承擔王室的責任，一點都不覺得被困在裡面，而哈利和梅根的叛離到讓威廉與父親、祖母的關係變得更親近，畢竟他們是王室現在或是未來的大家長。
根據討伐哈利、梅根不遺餘力的「每日郵報」報導，威廉去年對哈利和梅根堅持要卸下王室重要成員身分，還對外發表聲明的行為，感到相當憤怒，認為很羞辱身為女王的奶奶伊莉莎白二世，之後兄弟倆原有的心結更加惡化，而威廉友人竟然形容他在王室扮演「和事佬」，在哈利與梅根籌備婚禮、得罪工作人員和他的妻子凱特時，設法在中間打圓場，平息大家的怒火，與外界一般對他有嚴肅、高傲的印象大相逕庭。
威廉過去因為父親背叛母親、使得完美的王室神話破滅，對父親始終有不諒解，但父子倆現在要一同面對哈利與梅根造成的風暴，彼此齊心應變下，倒是愈來愈接近，甚至友人還透露，在他結婚時曾被開玩笑指他其實跟爸爸很像，現在更有這樣的感覺。
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