英王室面對梅根風暴續滅火？威廉友人稱他認命扛重任

哈利（左）與威廉的手足感情，目前還在低潮，不知何時能重修舊好。路透資料照片

英國哈利 王子與妻子梅根 在美國媒體女王歐普拉的電視專訪中控訴王室種族歧視、工作人員們擺布一切，哈利還稱父親查理與哥哥威廉 都是「陷在這種處境裡不得脫身」，似在指王室最愛標榜的「責任」、「犧牲」既矯情又不合人性，父兄生活在不快樂氣氛中又無法逃離。

對此，一項最在乎公眾形象的王室當然要設法反駁，因而又透過對於哈利、梅根緊迫盯人到讓他們不滿將之視為仇敵的英國媒體放話，表示有人稱威廉並沒有不樂於承擔王室的責任，一點都不覺得被困在裡面，而哈利和梅根的叛離到讓威廉與父親、祖母的關係變得更親近，畢竟他們是王室現在或是未來的大家長。

根據討伐哈利、梅根不遺餘力的「每日郵報」報導，威廉去年對哈利和梅根堅持要卸下王室重要成員身分，還對外發表聲明的行為，感到相當憤怒，認為很羞辱身為女王的奶奶伊莉莎白二世，之後兄弟倆原有的心結更加惡化，而威廉友人竟然形容他在王室扮演「和事佬」，在哈利與梅根籌備婚禮、得罪工作人員和他的妻子凱特時，設法在中間打圓場，平息大家的怒火，與外界一般對他有嚴肅、高傲的印象大相逕庭。

威廉過去因為父親背叛母親、使得完美的王室神話破滅，對父親始終有不諒解，但父子倆現在要一同面對哈利與梅根造成的風暴，彼此齊心應變下，倒是愈來愈接近，甚至友人還透露，在他結婚時曾被開玩笑指他其實跟爸爸很像，現在更有這樣的感覺。