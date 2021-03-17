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哈利梅根停用王室logo 哈利終跟父兄通話

編譯中心╱綜合16日電
英國哈利王子（左）夫婦接受歐普拉專訪後，終於和哥哥威廉（右）以及父親查理首度通話。圖為兩兄弟2018年5月檔案照。(路透)
英國哈利王子（左）夫婦接受歐普拉專訪後，終於和哥哥威廉（右）以及父親查理首度通話。圖為兩兄弟2018年5月檔案照。(路透)

英國王子哈利與妻子梅根接受歐普拉專訪，弄僵與英國王室的關係後，上周末哈利和哥哥威廉以及父親查理首度通話。

透露這段祕辛的是歐普拉專訪節目的製作人，也是歐普拉的閨密蓋兒金。她表示專訪播出後曾致電哈利夫婦，詢問感受，得知哈利曾與威廉和查理通話。儘管內容沒有建設性，但起碼展開對話了，父子兄弟都很高興。

此外，哈利與梅根宣布退出王室資深成員並不再履行職務後，卻持續使用王室logo，引發不少非議，在接受歐普拉的專訪後，情況更是險峻。根據兩人最新的信件，已經原本的王室logo改成Archewell基金會的logo，希望可以平息爭議，但也代表兩人距離王室愈來愈遠。

美國前第一夫人米雪兒歐巴馬接受NBC訪問時，暗批總喜歡把服務公眾放在嘴邊的梅根，應該知道服務的真諦在於被服務者，而非提供服務的人。

節目主持人Bush Hager問米雪兒，觀看梅根接受歐普拉專訪時有何感想？米雪兒回答：「從事公眾服務會引來很多鎂光燈的焦點，我總是試圖推開這些鎂光燈，因為焦點應該擺在我服務的人身上，而不是我們自己。」

米雪兒對於梅根遭受種族歧視表示很難過，但她說家庭比什麼都重要，呼籲梅根與哈利原諒王室。

女王伊莉莎白二世高齡99歲的夫婿菲立普親王在住院28天後，今天出院。他先前在醫院接受成功的心臟治療。

菲立普親王是在2月16日入住倫敦的愛德華七世醫院，3月1日轉院至聖巴多羅買醫院接受心臟治療，之後又轉回愛德華七世醫院。

菲立普親王2011年和家人準備過聖誕時出現胸痛症狀，入院診斷出冠狀動脈阻塞，裝設支架。他這次入院28天，是有史以來最長的一次。入院期間，兒子王儲查理曾經前往探視。

菲立普親王入院的確切病因並未公布，但白金漢宮之前曾表示與新冠病毒無關。

菲立普親王和94歲女王在封城期間大多時間都待在溫莎城堡，僅有一小群人負責照護，把感染風險降至最小。兩人在1月曾由家庭醫師接種疫苗。

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