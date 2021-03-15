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衝突還沒完 傳梅根要王室交出她被控霸凌員工證據

記者蘇詠智／綜合報導
梅根不在乎被英國皇室與媒體或民眾當成眼中釘，執意要說出真心話。（影片截圖）
梅根不在乎被英國皇室與媒體或民眾當成眼中釘，執意要說出真心話。（影片截圖）

英國哈利王子與妻子梅根與王室間的衝突，仍然沒有好轉，儘管雙方對外都擺出「彼此還是家人」的姿態、沒有挑明撕破臉，但你來我往互相攻擊不間斷。梅根傳已要求王室交出關於匿名前工作人員控她霸凌、操弄的所有電子郵件等證據資料，英媒體亦持續當王室的打手，炮轟梅根在歐普拉專訪內容中的一些抱怨根本不合實情。

向來與梅根不對盤、還曾被她告上法庭的英國八卦媒體「每日郵報」，連日來一再針對她發動攻勢，像是抓出她自稱行動受限，卻還能在新婚後半年內出國度假好幾趟等等，踢爆她曾霸凌前員工的「泰晤士報」還稱她在凱特為了花童裝的風波來向她道歉時，卻當凱特面甩門，讓凱特也難過到掉眼淚。英媒和英國民眾為了挺王室，視梅根如眼中釘，人氣更跌至谷底，沒有人再認真去思考她是否真點出了英國王室內早就存在已久卻始終不會改正、還被外界包容的陋習與錯誤價值觀。

梅根在自家美國的人氣倒依然強大，即使她讓丈夫與婆家之間的裂痕更加擴大，早就已和哥哥威廉心結深重的哈利，近日關係又變得更差，兩人本來還預定今年7月1日、母親黛安娜的60誕辰，要一起在活動上合體，目前計畫雖未生變，但兄弟倆只會維持冷淡的客氣，恐怕連裝親熱都不願意。

事實上，英國也有媒體報導，今日的僵局或許早在多年前已埋下種子，黛安娜和丈夫查爾斯曾經希望讓兩個兒子被公平對待，不料王室重要成員堅持要好好栽培未來是英國國王的威廉，伊莉莎白二世女王更常私下和威廉喝茶、傳授元首之道，哈利完全被排除在外，也難怪一直心有不平。

凱特（左）與梅根在花童試裝爭執中，據傳都給對方氣受，都被弄到掉眼淚。（路透資料照...
凱特（左）與梅根在花童試裝爭執中，據傳都給對方氣受，都被弄到掉眼淚。（路透資料照片）
哈利（左）與哥哥威廉從小在皇室重要成員蓄意的差別待遇下成長。（路透資料照片）
哈利（左）與哥哥威廉從小在皇室重要成員蓄意的差別待遇下成長。（路透資料照片）

英國 梅根 凱特

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