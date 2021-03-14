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第二王后？貴妃詩妮娜「平起平坐」泰王、王后

編譯中心／綜合13日電
泰王罕見地與王后素提達（右）、貴妃席詩妮娜（左）留下排排坐同框照片。（取材自推特）
泰王罕見地與王后素提達（右）、貴妃席詩妮娜（左）留下排排坐同框照片。（取材自推特）

泰王瓦吉拉隆功12日與王后素提達、貴妃詩妮娜一同出席公開活動，長期研究泰國王室消息的英國獨立記者馬歇爾，也在推特上發照片，似乎暗示詩妮娜地位再度提升。

香港01引述泰國「民意報」報導，泰王、王后及詩妮娜當日到訪彭世洛府一間寺廟，又出席一座法院大樓的開幕禮，期間不論行走或祭神時，詩妮娜一直跟在泰王與王后後方；他們坐著合照時，詩妮娜也坐在兩人後方，乍看彷彿三人並排而坐。

記者馬歇爾隨後在推特上傳泰王三人的照片，三人「看似」並排而坐的照片，但刻意做出層次感，泰王與王后座位稍前，貴妃座位稍後；另一張在停機坪的照片，詩妮娜雖恪盡本分地身在泰王及王后後方，但馬歇爾稱這場面「仍然令人尷尬」。

據報導，自從詩妮娜「復寵」後，聲勢似乎更勝從前，不時陪伴泰王履行公務，還經常與泰王、王后「三人行」。此外有報導稱，泰王有意封詩妮娜為「第二王后」，但已遭泰國王室否認。

圖為2月7日，泰王哇集拉隆功的畫作。有人認為畫作左方畫有詩妮娜的徽章，這是他表現...
圖為2月7日，泰王哇集拉隆功的畫作。有人認為畫作左方畫有詩妮娜的徽章，這是他表現寵愛王妃。（泰國王室內務府圖片）

此外，泰國王室內務府網站2月7日發布泰王的畫作，畫中描繪一個生活自給自足的快樂家庭。畫中有一男一女在一間大屋中生活。泰國「新新聞報」稱，畫作的左邊畫有詩妮娜的徽章，這或顯示泰王對她寵愛有加。

泰國 推特 香港

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