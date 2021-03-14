英王儲曾想「一一駁斥」兒媳梅根 與女王「私下解決」不同調

英國女王（左）與王儲查理（右）對於如何處理梅根與哈利的爭議不同調。（美聯社）

梅根 與哈利 接受歐普拉專訪強烈衝擊英國 王室形象，現在傳出英國女王伊莉莎白二世與王儲查理對於如何回應，意見出現分歧。

Us周刊報導，知情人士透露，查理主張一一駁斥梅根與哈利的論點，以正視聽。女王則希望對孫子和孫媳婦高抬貴手，採取比較溫和的方式回應，像是在新聞稿中說的「私下解決」。

專訪最爆炸的內容莫過於梅根宣稱，在懷兒子亞契的時候，曾有王室成員對亞契的膚色「是否會太深」表達關切，引發各界對於王室有種族歧視的質疑。查理對這一點特別有意見，希望透過聲明澄清，但是遭到其他王室成員否決，只能作罷。

此外，根據12日公布的民調結果顯示，哈利和梅根接受爆炸性專訪並指控王室種族歧視後，兩人在英國的人氣大跌，但在美國好感度卻大增。

英國有超過1100萬人、美國則有5000萬人收看哈利和梅根的專訪，這對夫婦的爆料，使英國王室陷入1997年黛安娜王妃車禍過世以來最大的危機。但這次爭議在英美兩國產生了兩極化看法。

英國市調公司「輿觀」（YouGov）的民調顯示，哈利在英國的好感度已首次降至44%；對他抱持負面看法的英國人增加到48%，持正面看法僅45%，這是哈利首度出現形象負大於正的情況。

在預期哈利夫婦將接受專訪的本月初民調顯示，有53%的人對哈利持正面看法。

梅根在接受專訪前的形象就已經負大於正，如今對她抱持負面看法的人更從53%升至58%；每10個人當中，僅有3人（31%）對梅根抱持正面評價，低於先前的38%。

英國民眾對哈利與梅根的好感度，在不同世代之間也出現極大落差。18到24歲的民眾中，有55%喜歡梅根，59%喜歡哈利；而65歲以上的族群則壓倒性討厭他們，69%對哈利感到負面，83%則對梅根沒好感。

英國民調結果與美國民調機構「早晨諮詢」（Morning Consult）大相逕庭。美國民眾因為歐普拉的專訪，對這對夫妻檔的好感度增加20個百分點以上，哈利和梅根的受歡迎度分別是69%和67%。