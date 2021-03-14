我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搶劫重罪變盜竊輕罪 金山華人怒吼：堅決反對SB82提案

專家：變種病毒應不會觸發第4波疫情

英王儲曾想「一一駁斥」兒媳梅根 與女王「私下解決」不同調

編譯中心／綜合13日電
英國女王（左）與王儲查理（右）對於如何處理梅根與哈利的爭議不同調。（美聯社）
英國女王（左）與王儲查理（右）對於如何處理梅根與哈利的爭議不同調。（美聯社）

梅根哈利接受歐普拉專訪強烈衝擊英國王室形象，現在傳出英國女王伊莉莎白二世與王儲查理對於如何回應，意見出現分歧。

Us周刊報導，知情人士透露，查理主張一一駁斥梅根與哈利的論點，以正視聽。女王則希望對孫子和孫媳婦高抬貴手，採取比較溫和的方式回應，像是在新聞稿中說的「私下解決」。

專訪最爆炸的內容莫過於梅根宣稱，在懷兒子亞契的時候，曾有王室成員對亞契的膚色「是否會太深」表達關切，引發各界對於王室有種族歧視的質疑。查理對這一點特別有意見，希望透過聲明澄清，但是遭到其他王室成員否決，只能作罷。

此外，根據12日公布的民調結果顯示，哈利和梅根接受爆炸性專訪並指控王室種族歧視後，兩人在英國的人氣大跌，但在美國好感度卻大增。

英國有超過1100萬人、美國則有5000萬人收看哈利和梅根的專訪，這對夫婦的爆料，使英國王室陷入1997年黛安娜王妃車禍過世以來最大的危機。但這次爭議在英美兩國產生了兩極化看法。

英國市調公司「輿觀」（YouGov）的民調顯示，哈利在英國的好感度已首次降至44%；對他抱持負面看法的英國人增加到48%，持正面看法僅45%，這是哈利首度出現形象負大於正的情況。

在預期哈利夫婦將接受專訪的本月初民調顯示，有53%的人對哈利持正面看法。

梅根在接受專訪前的形象就已經負大於正，如今對她抱持負面看法的人更從53%升至58%；每10個人當中，僅有3人（31%）對梅根抱持正面評價，低於先前的38%。

英國民眾對哈利與梅根的好感度，在不同世代之間也出現極大落差。18到24歲的民眾中，有55%喜歡梅根，59%喜歡哈利；而65歲以上的族群則壓倒性討厭他們，69%對哈利感到負面，83%則對梅根沒好感。

英國民調結果與美國民調機構「早晨諮詢」（Morning Consult）大相逕庭。美國民眾因為歐普拉的專訪，對這對夫妻檔的好感度增加20個百分點以上，哈利和梅根的受歡迎度分別是69%和67%。

哈利 梅根 英國

上一則

梅根稱護照被沒收…卻能出國度假？英媒逐條查專訪說法

下一則

日本長野乘鞍岳雪崩 傳一人命危多人受傷

延伸閱讀

梅根稱護照被沒收…卻能出國度假？英媒逐條查專訪說法

梅根稱護照被沒收…卻能出國度假？英媒逐條查專訪說法
英名嘴槓梅根 遭客訴又走人 收視戶大降 公司股價跌

英名嘴槓梅根 遭客訴又走人 收視戶大降 公司股價跌
哈利梅根受訪後 英美人氣兩樣情

哈利梅根受訪後 英美人氣兩樣情
該軟該硬？如何回應梅根專訪 英女王與查理意見不同

該軟該硬？如何回應梅根專訪 英女王與查理意見不同

熱門新聞

哈利與梅根接受歐普拉訪問，衝擊英國王室形象。Getty Images

抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯

2021-03-11 06:45
王室傳記作者包爾認為，王室面對的指控沒有根據，哈利與梅根卻擁有排山倒海的支持，這個聲明是「禮貌駁回與外交擁抱的傑作」。路透

薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮

2021-03-10 06:48
圖為英國女王伊麗莎白二世。美聯社

女王遞出橄欖枝 ：對哈梅經歷難過 將「私下解決」種族歧視指控

2021-03-09 15:11
威廉（左）與哈利兄弟情誼傳出生變。路透

威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她

2021-03-12 07:52
哈利梅根移居美國已有一年，這期間他們的收入來源引起不少討論。(美聯社)

快看世界／淡出王室一年 哈利梅根的經濟來源是？

2021-03-12 12:55
英國威廉王子夫婦11日訪視學校，是梅根接受專訪後兩人首度公開露面。路透

威廉的反擊！英王室沒有種族歧視 尚未跟哈利講話

2021-03-11 07:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
沒資格領1400元紓困金？ 收入高過門檻 試試這3招

沒資格領1400元紓困金？ 收入高過門檻 試試這3招
非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警

非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警
1400元周末入帳 使用Get My Payment可查看

1400元周末入帳 使用Get My Payment可查看
英名嘴槓梅根 遭客訴又走人 收視戶大降 公司股價跌

英名嘴槓梅根 遭客訴又走人 收視戶大降 公司股價跌
哈利梅根受訪後 英美人氣兩樣情

哈利梅根受訪後 英美人氣兩樣情