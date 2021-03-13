凱特傳與梅根1年沒通話 「未來是王后 沒必要主動和解」

凱特（左）與梅根被爆料已經一整年沒有直接通話。（路透資料照片）

英國哈利 王子的妻子梅根 在美國媒體女王歐普拉的專訪上，揭露自己婚禮前的伴娘、花童試禮服階段曾被嫂嫂凱特 弄哭，事後凱特送了花和道歉卡，她也接受；但幾個月後，傳出去的卻變成她把凱特弄哭。在專訪播出後，有消息人士透露，梅根與凱特這對妯娌雖然年歲相仿，已經超過一年沒有直接通話，關係疏離的程度不在彼此丈夫之下。

據消息人士透露，梅根與凱特之前雖然曾經住在肯辛頓宮，由於個性不相投，只能在公眾眼前維持和氣，私下沒有什麼深交，這一年多因各自的丈夫哈利、威廉手足之間心結嚴重，妯娌間關係也不很融洽，雙方保持明顯距離。

來源：世界新聞網

在梅根與哈利選擇將自己在英王室內的不開心生活說出來後，王室內部當然感到很頭痛，也令兩邊的裂痕更難彌補。雖然哈利與威廉一前一後的公開放話都表示會與對方溝通、試圖恢復過去的親密，其實兩人除了今年夏天應該會為了母親黛安娜的60歲生日紀念活動再度合體出現外，只怕要能再同一陣線的機會不高。

至於梅根和凱特之間，則有王室專家預言，等到威廉繼位為英國國王，凱特就是英國王后，才不會去理梅根，根本沒必要主動去跟她和解。