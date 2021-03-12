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英王室恩仇錄 引爆英美文化戰

編譯中心╱綜合11日電
哈利與梅根接受歐普拉訪問，衝擊英國王室形象。(法新社)
哈利與梅根接受歐普拉訪問，衝擊英國王室形象。(法新社)

圍繞哈利王子夫婦與王室爭議的報導漸演變成「文化戰」，突顯英美文化差異。有評論認為，英媒與輿論反映英國在性別問題上的不自覺偏見，而王室對流言的沉默更助長不當觀點；保守派英國作家則批評美國輿論用意識形態攻擊任何事物，應拿出歧視的實質證據。

香港明報報導，美國媒體多聚焦於英國王室種族歧視之「嚴重」，並對勇於發聲的梅根予以同情，甚至如紐約時報般探討英國社會的種族問題。不過英國媒體則多對兩人的說法抱有懷疑，報導往往關注訪問對王室的影響，傾向維護王室，ITV網站頭條更形容哈利夫婦在訪問中「載滿彈藥接連轟炸白金漢宮」。

英國太陽報前總編輯葉蘭德（David Yelland）向紐約時報指出，「英國對於何謂種族主義相當無知，也確實存在族種偏見」。他稱，今次爭議突顯了傳媒與王室長期建立的默契，即傳媒基本支持王室，但報導或不盡不實，而王室則對此保持沉默，不作回應，卻間接助長同類報導曝光。對此不滿的梅根打破了這些潛規則，其對小報採取法律行動的做法令傳媒人人自危。

曾任英國政務次官的貝克（Norman Baker）指出，梅根加入英國王室正是王室改進、迎向21世紀的機會，但王室卻選擇壓抑他們，假裝世界仍像往昔，即使梅根確實為王室帶來麻煩，王室處理方式不當卻無藉口開脫。

不過英國保守派作家默里（Douglas Murray）則認為梅根的種族主義指控，反映美國抵制不符主流價值言行的「取消文化」（Cancel Culture）已蔓延至英國，批評梅根以「惡質」的種族主義不實指控攻擊王室圖利。

哈利夫婦與王室的齟齬亦令英國輿論產生對立。YouGov在訪問播放後的民調顯示，認為哈利夫婦受王室不當對待者與認為他們受公正對待者同樣為32%，但18至24歲的年輕世代有61%認為哈利夫婦受不公對待。不過整體輿論傾向同情女王及王室（36%）多於哈利夫婦（22%）。

英國 哈利 梅根

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