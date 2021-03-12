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王室沒人協助哈梅？英媒：他們不聽別人的

編譯中心╱綜合11日電
哈利(左)與梅根接受歐普拉專訪，引起不少紛擾。（美聯社）
哈利(左)與梅根接受歐普拉專訪，引起不少紛擾。（美聯社）

梅根哈利的指控重創英國王室形象，泰晤士報點名，女王的私人秘書楊恩爵士（Sir Edward Young）最該為梅根的不滿負責；英國每日郵報引述王室內部人士指，王室有專業團隊協助哈利和梅根，成員都是富有經驗且忠誠的助手，「令人遺憾的是，她和哈利不願意聽從任何人，這就是真相」。

梅根在專訪中猛爆王室的料，並直抒自己受到的種種不公平對待，泰晤士報引述王室傳記作家雷希（Robert Lacey）表示，女王最親信的幕僚楊恩對此責無旁貸，他錯在沒有妥善規畫梅根在王室可以扮演的合適角色，才會讓她心懷不滿，跑去大西洋彼岸電視猛吐苦水，還扯出王室對她兒子種族歧視。

每日郵報也提及，女王曾經親自說服她的前私人秘書科恩（Samantha Cohen）為哈利夫婦工作。消息人士指「女王把科恩給了她，那是女王最信任的人、她最安全的助手。」但是王室職員說，哈利、梅根兩人根本不願意聽從任何人。

●護照被扣？梅根3年出國13次

梅根在訪問中宣稱2016年與哈利戀情曝光後，護照就遭到王室職員收走，「連同駕照、汽車鑰匙，那是我最後一次看到它們。」直到她與哈利離開英國，卸下王室職務，護照才獲得歸還。

但是英國太陽報報導，從2016到2019年9月，梅根至少出國13次度假，其中12次一定要出示護照。英國王室成員中，只有女王出國不必攜帶護照。

梅根 哈利 英國

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