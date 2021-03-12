威廉發聲反擊梅根 也洩露出與弟弟哈利的互動

威廉(左)指在專訪播出後他還沒和哈利通過話。(路透)

英國王子哈利和妻子梅根 近日接受專訪談及她受到英國王室種族歧視 。英國威廉 王子11日在面對媒體追問時表示，「王室絕對沒有種族歧視」，成為王室首位直接回應哈利王子和妻子梅根指控的成員。

威廉的弟媳梅根接受名嘴歐普拉的專訪分別於7日和8日在美國及英國播出，梅根在專訪中指稱某位王室成員在她懷亞契時詢問亞契的膚色會有多黑，觸動種族歧視的敏感神經。

威廉11日與妻子凱特訪視倫敦一間學校時，天空新聞記者詢問：「請問王室是一個種族歧視的家族嗎？」威廉表示：「我們絕非一個種族歧視的家族。」

記者問他在專訪播出後是否與哈利通過話，威廉王子表示：「沒有，我還沒有和他說過話，但我會這麼做的。」

哈利的父親查理王儲之前出席活動時也被媒體追問，但他沒有回答。BBC分析，雖然查理王子對問題避而不答，但威廉王子「顯然夠強壯，認為可以就這些議題發言，而他也直接這麼做了」，成為王室首位直接回應哈利和梅根指控的成員。

白金漢宮10日發表61字的簡短聲明回應梅根的指控，但是無法平息爭議。聲明中定調梅根在專訪中提出的種族問題是家族私事，將會「私下」處理這些問題。然而究竟是誰掀起膚色爭議，恐怕永遠不會公開。